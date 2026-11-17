La compañía de inteligencia artificial presentó una herramienta capaz de anticipar tareas, gestionar información y trabajar de forma autónoma.

Claude Duet es la nueva apuesta de Anthropic para incorporar la inteligencia artificial a la organización del trabajo.

La Inteligencia Artificial está entrando en una nueva etapa en el ámbito laboral. Después de popularizar los asistentes que responden preguntas y generan contenido, las empresas tecnológicas empezaron a desarrollar herramientas capaces de intervenir en la organización del trabajo .

Anthropic presentó una propuesta para profesionales, emprendedores y pequeñas empresas que necesitan coordinar múltiples actividades. Su objetivo es reducir el tiempo dedicado a revisar mensajes, detectar tareas pendientes y administrar proyectos, aunque todavía existen interrogantes sobre el nivel de autonomía que información conviene otorgarle.

Claude Duet es un agente de inteligencia artificial proactivo desarrollado por Anthropic, diseñado para organizar tareas laborales sin depender de las instrucciones del usuario. A diferencia de un chatbot, que generalmente espera una pregunta para responder, Duet puede revisar información de distintas aplicaciones, identificar asuntos pendientes y avisar cuando considera que algo necesita atención.

Los asistentes de inteligencia artificial están transformando la manera en que los profesionales administran sus actividades.

Una de sus funciones principales es la elaboración de un resumen matutino personalizado , que reúne los temas relevantes detectados en las herramientas conectadas. Entre las actividades que puede hacer se encuentran:

La herramienta también puede seguir trabajando cuando el usuario cierra la aplicación, ya que funciona con una computadora virtual en la nube. De todas formas, Anthropic estableció límites para determinadas acciones, por lo que antes de enviar mensajes, realizar pagos, firmar documentos o eliminar información, el agente debe solicitar autorización.

Claude Duet se encuentra en una vista previa de investigación, por lo que todavía no está disponible de manera general. El acceso está limitado a usuarios de Estados Unidos por lista de espera y requiere una suscripción paga compatible, como los planes Pro, Max o Ultra. Puede usarse desde una aplicación independiente para iOS y Android o a través de la plataforma web de Claude.

Las herramientas digitales permiten centralizar información y mejorar la coordinación de los equipos de trabajo.

Integración total: cómo se conecta con Slack, Gmail y tus herramientas habituales

Uno de los atractivos de Claude Duet es su capacidad para trabajar con información distribuida entre distintas aplicaciones. Anthropic informó que el agente puede aprovechar más de 6.000 conectores y plugins disponibles en Claude Marketplace, lo que amplía sus posibilidades de integración con herramientas empresariales. Entre los servicios compatibles se encuentran:

Gmail: identifica correos pendientes y prepara respuestas

Slack: revisa conversaciones laborales y detecta asuntos relevantes

Google Calendar: analiza reuniones y posibles conflictos de agenda

QuickBooks y Stripe: permite revisar información financiera y facturas

HubSpot: ayuda a preparar seguimientos comerciales

Gusto: colabora con tareas relacionadas con la liquidación de salarios

Shopify: facilita determinadas actividades de gestión de tiendas online

El funcionamiento no se limita a consultar cada aplicación por separado, su diferencial es que puede relacionar información procedente de varias fuentes para detectar situaciones que podrían pasar inadvertidas. Por ejemplo, si encuentra una fecha de entrega en un documento y una reunión que coincide con ese compromiso, puede advertir sobre el conflicto y proponer una solución.

Anthropic reconoce que Duet todavía puede malinterpretar conversaciones o equivocarse al evaluar prioridades. También existen consideraciones de privacidad, ya que para funcionar, la herramienta necesita acceder al contenido de los servicios autorizados, incluidos correos, documentos y conversaciones laborales. Por eso, antes de conectarla a sistemas empresariales, es importante revisar los permisos concedidos y determinar qué información puede consultar.

El avance de la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para automatizar tareas y optimizar procesos laborales. Pexels

El motor detrás del agente: la apuesta de Anthropic con Opus 5.5

Claude Duet funciona con Claude Opus 5.5, el modelo de inteligencia artificial que Anthropic eligió como base para desarrollar sus capacidades de planificación y ejecución de tareas. La compañía busca que el sistema no solo procese instrucciones, sino que también pueda evaluar prioridades, decidir qué herramientas usar y reconocer cuándo necesita consultar al usuario.

Para conseguirlo, combina el modelo con una infraestructura que incluye una computadora virtual y un navegador propio. De esta manera, el agente puede ejecutar procesos sin depender de que la computadora o el teléfono del usuario permanezcan encendidos.

Otra característica importante es que revisa las cuentas conectadas cada pocas horas, en lugar de monitorearlas continuamente. Esta decisión responde al consumo de recursos, ya que las verificaciones usan la cuota de uso correspondiente al plan contratado.

Durante la etapa experimental, Claude Duet comparte los límites de uso con la suscripción habitual de Claude. La propuesta representa un nuevo paso en la estrategia de Anthropic, que empezó a expandir sus herramientas más allá de las conversaciones con productos como Claude Code y Claude Cowork.

Ahora, la empresa busca pasar esas capacidades a la administración diaria del trabajo. El desafío será mejorar el criterio del agente para evitar alertas innecesarias, interpretar correctamente el contexto y determinar cuándo debe intervenir.