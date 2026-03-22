Reclamos de pasajeros de un vuelo de Jet Smart de Buenos Aires a Córdoba que tardó 15 horas en viajar + Seguir en









El el trayecto se vivieron momentos críticos por una tormenta, direcciones confusas y una descompensación a bordo.

El vuelo de Jetsmart debía unir Buenos Aires con Córdoba y terminó en Neuquén

Un trayecto convencional de 65 minutos entre Buenos Aires y Córdoba se transformó en una odisea de 15 horas. El viaje estuvo marcado por condiciones climáticas adversas, desvíos inesperados y un clima de total incertidumbre, lo que provocó intensas protestas contra la empresa de transporte aéreo JetSmart debido a la carencia de asistencia para las personas afectadas.

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Una de las pasajera del vuelo JetSmart 3112, cuyo itinerario original unía la la capital con la provincia de Córdoba, detalló la sucesión de eventos que atravesaron decenas de individuos desde las primeras horas del viernes hasta que lograron arribar a su destino final durante la jornada del sábado.

Aunque la partida estaba prevista para las 8:49, el proceso de subida al avión sufrió retrasos y el despegue recién se produjo cerca de las nueve de la mañana. Durante el tiempo que permanecieron en la terminal aérea, los pasajeros notaron que un servicio de la empresa Aerolíneas Argentinas había sido suspendido a última hora a causa de motivos operativos.

Durante el trayecto, el avión intentó descender en la ciudad de Córdoba, pero las condiciones climáticas severas hicieron que la maniobra fuera imposible. Según el testimonio, el comandante realizó varios intentos de acercamiento a la pista bajo una fuerte inestabilidad, lo que provocó escenas de pánico y preocupación entre quienes se encontraban a bordo. "Fue un susto muy grande, incluso peor que cruzar la cordillera”, explicó la pasajera.

Tras una hora de espera en el aire aguardando condiciones climáticas favorables, el comandante de a bordo anunció el desvío del avión hacia la provincia de Tucumán para cargar combustible. Al arribar al aeropuerto tucumano, la empresa envió mensajes informando sobre reprogramaciones y posibles compensaciones, una situación que provocó malestar entre los pasajeros ante la falta de certezas sobre el retorno a su destino original.

Cómo fue el nuevo intento fallido en Córdoba y aterrizaje en Neuquén Luego de casi dos horas, la empresa dispuso el despegue hacia Córdoba fundamentado en una supuesta mejora del clima, aunque la maniobra de aterrizaje volvió a frustrarse al llegar a destino. El avión se mantuvo en espera aérea por una hora más antes de ser derivado a Neuquén, su destino técnico final. Además, durante el intervalo en Tucumán, ocurrió incidente de salud cuando una pasajera se descompensó y debió ser tratada por una médica que volaba en el mismo servicio. De todos modos, la mujer optó por no descender y seguir el viaje hacia el sur. La llegada a Neuquén ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. “Nos dejaron sin agua, sin comida y sin respuestas”, resumió la pasajera. La mayoría de los pasajeros rechazó la primera propuesta de regresar a Buenos Aires, ya que el destino original era Córdoba. Finalmente se confirmó un nuevo vuelo para las 9:10 de la mañana hacia Córdoba. “Un vuelo de una hora terminó durando 15 horas. Llegué a mi casa después de 24 horas despierta", concluyó el testimonio. La situación generó malestar entre los viajeros, varios de los cuales analizan realizar reclamos ante organismos de defensa del consumidor.