Rescate extremo en alta mar: así fue la evacuación aérea de un tripulante herido + Agregar ámbito en









Un trabajador de un buque pesquero sufrió una grave fractura en la Patagonia y debió ser asistido mediante un complejo operativo coordinado por Prefectura Naval Argentina a más de 300 kilómetros de la costa.

Un rescate extremo se dio en pleno Mar Argentino

Un operativo de rescate de alta complejidad se desplegó en aguas del Mar Argentino luego de que un tripulante de un pesquero resultara con una fractura expuesta en plena faena mientras la embarcación navegaba frente a la provincia de Chubut. La distancia a tierra firme y la gravedad de la lesión obligaron a activar un procedimiento de emergencia.

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El hecho ocurrió a bordo del buque “Salvador R”, cuando el trabajador fue alcanzado por un cabo durante tareas de cubierta, lo que le provocó una lesión severa en tibia y peroné. Ante la imposibilidad de asistencia médica inmediata, el capitán del barco dio aviso al sistema de emergencia marítima.

Importante despliegue para ejecutar el rescate en alta mar Desde Prefectura Naval Argentina se inició una radioconsulta médica a distancia, donde profesionales evaluaron el cuadro y recomendaron la evacuación urgente. En paralelo, se organizó un despliegue aéreo que incluyó un helicóptero y un avión de apoyo.

El operativo se realizó con un helicóptero sanitario que voló cientos de kilómetros sobre el océano hasta ubicar al pesquero. En condiciones de mar abierto y con el buque en movimiento, los rescatistas ejecutaron una maniobra de izado mediante guinche para trasladar al herido.

rescate-va El operativo se realizó con un helicóptero sanitario que voló cientos de kilómetros sobre el océano hasta ubicar al pesquero. En condiciones de mar abierto y con el buque en movimiento, los rescatistas ejecutaron una maniobra de izado mediante guinche para trasladar al herido. Una vez a bordo, el tripulante recibió las primeras atenciones médicas mientras la aeronave regresaba a tierra firme escoltada por el avión de apoyo. El destino final fue el aeropuerto de Trelew, donde una ambulancia aguardaba para su traslado hospitalario.

El procedimiento, ejecutado con precisión, permitió completar una evacuación exitosa en tiempo crítico, evitando mayores complicaciones para el trabajador accidentado.