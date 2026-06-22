22 de junio, Día del Futbolista Argentino: el cambio de fecha para homenajear a Maradona

El 10 convirtió la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

En agosto de 2020, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) aceptó la propuesta de Futbolistas Argentinos Agremiados para establecer el 22 de junio como el Día del Futbolista Argentino .

La conmemoración se estableció en homenaje a Diego Armando Maradona y a su actuación ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 , cuando convirtió dos de los goles más recordados de la historia del deporte. A continuación, conocé los detalles.

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de México , Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial . Fue un partido cargado de tensión , con un contexto atravesado por la Guerra de Malvinas , ocurrida cuatro años antes.

En el segundo tiempo llegaron los dos goles que marcaron el torneo. A los 51 minutos, Maradona abrió el marcador con una jugada polémica que luego sería bautizada como la "Mano de Dios" .

En una acción dentro del área, se anticipó al arquero Peter Shilton y marcó con la mano izquierda. El árbitro no lo advirtió y el gol fue convalidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1795798630034551130?s=20&partner=&hide_thread=false Diego Armando Maradona | "La Mano de Dios"

@Argentina 2-1 Inglaterra #CopaMundialFIFA 1986 | Cuartos de final. pic.twitter.com/zo0R7ZvieE — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) May 29, 2024

Cuatro minutos después, a los 55, llegó el llamado "Gol del Siglo". Maradona tomó la pelota en mitad de cancha, eludió a varios rivales ingleses en una corrida de unos 60 metros y definió ante el arquero rival para el 2 a 0 parcial.

La jugada fue reconocida por la FIFA como el mejor gol en la historia de los mundiales. Argentina ganó 2 a 1 y avanzó a semifinales.

El relato de Víctor Hugo Morales acompañó esa jugada: “¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0″.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FootyTimeless/status/2066715750803398787?s=20&partner=&hide_thread=false Diego Maradona’s goal vs England at the 1986 FIFA World Cup. Genius. pic.twitter.com/xheLWGiUrr — Footy Timeless (@FootyTimeless) June 16, 2026

“Agarro la pelota en la mitad de la cancha. Me voy con la zurda corriéndola y cuando vi a Reid que no puede más dije: ‘esta es la mía’. Caballo que alcanza gana. Me sale Butcher y amago. Butcher se va hacia su izquierda. Cuando encaro veo a Burruchaga y Valdano y a Fenwick dudando si marcarlos o impedir que yo fuera de cara al gol. Le amagué a Fenwick y la tiré adelante. Él me puse la mano, pero yo era una topadora, no me podía parar ni un ferrocarril. Entonces cuando enfrento a Shilton le hago un amague y sigo con la pelota y toco con los tres dedos antes de que Butcher me caiga en el tobillo. Pero la pelota ya estaba flameando en la red”, relató el propio Maradona sobre el partido.

Sin embargo, Diego llamó al gol con el nombre de “Gracias Turco” y explicó el motivo: "Por mi hermanito". "Yo había hecho una jugada muy parecida en Wembley, cuando perdimos 3-1 y yo jugaba por primera vez con la Selección Mayor en Wembley y en vez de enganchar para adentro, le jugué la pelota a la derecha, creyendo que podía definir con tranquilidad y se me fue para afuera, por centímetros", narró Maradona en 2005, durante una de las ediciones especiales de "La Noche del Diez", su programa de TV.

maradona2

"Cuando llego de la gira, mi hermanito me dice: 'Pelu, te equivocaste. Tenías tiempo de amagarle a tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y meterte con pelota y todo'", detalló y continuó: "Cuando se la tiro adelante a Fenwick y enfrento a Shilton, juro por lo que más quiero que son mis dos hijas, Dalma y Giannina, que me acuerdo del Turco".

Y continuó: "Y digo: si yo le juego la pelota, por ahí se me va afuera, porque yo tenía la posibilidad de pegarle ahí ya. Entonces cuando le hago así, veo que hay un desmayo. Shilton se desmayó todo, entones lo único que tuve que hacer era acomodarla, seguir para asegurar y cuando tuve la pelota acá (en el área chica) sentí que era gol".

maradona

El cambio de fecha del Día del Futbolista Argentino

Durante años, el Día del Futbolista Argentino se celebraba el 14 de mayo en homenaje a un gol de Ernesto Grillo a Inglaterra en 1953, en un amistoso disputado en el estadio de River.

Sin embargo, esa fecha fue reemplazada por decisión de la AFA, a partir de una propuesta de Futbolistas Argentinos Agremiados. El cambio estableció el 22 de junio como nueva jornada oficial para la celebración, en referencia al partido de 1986.

"Este memorable gol, al que no le alcanzan adjetivos para poder describirlo, fue elegido como el mejor gol en la historia de los mundiales, por el mayor órgano rector del fútbol mundial, la FIFA", expresó la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia en un comunicado.