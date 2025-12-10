Robo millonario en Cañuelas: alarma por la desaparición de cuatro caballos valuados en miles de dólares

La policía continúa en la búsqueda de los animales. Vecinos denunciaron el ingreso de dos personas al lugar.

La calma habitual del club hípico de La Martona, en Cañuelas , quedó totalmente quebrada tras un episodio que tomó por sorpresa a jinetes y propietarios del barrio: el robo de cuatro caballos de alto valor económico y deportivo durante la madrugada del lunes, cerca de la 1.30. El hecho despertó una fuerte preocupación dentro de la comunidad ecuestre, donde no recuerdan antecedentes similares.

Según relató a Carolina Ayalón , vecina y propietaria de caballos de salto, dos personas ingresaron sin ser vistas a las instalaciones. “Entraron dos personas y sacaron dos caballos de adentro de los boxes. Después fueron hacia los corrales de atrás y se llevaron más caballos”, afirmó la amazona, visiblemente afectada.

Los ladrones retiraron cuatro animales en total : tres pertenecientes a dueños particulares y uno a la escuela hípica del barrio. La modalidad del robo sugiere un accionar rápido, silencioso y con conocimiento previo del terreno.

Alertados por los propietarios, efectivos de la policía rural iniciaron de inmediato un operativo. Los investigadores siguieron huellas frescas que, según indicaron a los damnificados, los llevaron hasta un arroyo en la zona de Pontevedra . Sin embargo, las pistas se diluyeron allí.

“Parece que saben el recorrido que hace esta gente. Siguieron las huellas, sabían todo, pero ahí las perdieron”, explicó Ayalón, en referencia al impacto que generó el nivel de precisión del operativo delictivo.

Animales de gran valor económico y deportivo

Entre los caballos robados había ejemplares de alto rendimiento competitivo. Uno de ellos estaba valuado entre u$s15.000 y u$s20.000 y venía de participar en el Concurso República Argentina, con la mira puesta en un Nacional en las semanas siguientes. También sustrajeron un caballo de escuela, más veterano y de menor valor, que según los propietarios fue tomado “al voleo”.

Aun así, el modo selectivo con el que actuaron los delincuentes indica que conocían exactamente qué estaban buscando, lo que refuerza la sospecha de una planificación previa y descarta la posibilidad de un robo casual.

Más allá de las pérdidas económicas, los dueños destacaron que el impacto más profundo es afectivo. Los caballos de salto reciben una atención personalizada todos los días: viven en boxes, cuentan con controles veterinarios constantes, alimentación supervisada y rutinas estrictas de entrenamiento.

“Son como nuestros hijos”, aseguró Ayalón, recordando que en esta disciplina cada binomio jinete–caballo construye un vínculo único que se desarrolla durante años. A diferencia del polo, donde un jugador puede contar con varios ejemplares, en el salto la relación con un solo animal es determinante para el desempeño deportivo.

La recompensa por los caballos

El episodio desconcertó a los vecinos y refuerza la inquietud sobre la seguridad en la zona. “Es muy raro todo. Acá hay miles de lugares donde entrar que son mucho menos peligrosos que un barrio cerrado. No sabemos si fue una batida o qué. No se suele robar este tipo de caballos”, señaló la propietaria, sorprendida por la audacia del golpe.

La modalidad delictiva, la elección de los animales y la velocidad con la que se perdió el rastro alimentan la hipótesis de que se trató de un operativo profesional.

Con el correr de las horas y sin resultados concretos, la angustia de los dueños crece. “Uno va perdiendo las esperanzas. No aparecen por ningún lado”, lamentó Ayalón. Ante la falta de datos, los propietarios decidieron ofrecer una recompensa, aunque hasta ahora no recibieron información verificada sobre el paradero de los caballos.