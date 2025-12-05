Mataron a una mujer de 74 durante un robo en González Catán + Seguir en









El hecho ocurrió mientras la víctima descansaba junto a su marido en el domicilio. Según las autoridades, fue asesinada a golpes.

Al menos dos delincuentes ingresaron al domicilio del matrimonio identificado como Susana, la víctima, y Hugo. Los ladrones treparon por la medianera y sorprendieron a los habitantes que se encontraban descansando.

Las víctimas fueron atacadas a golpes, pero la mujer recibió la peor parte y fue asesinada como consecuencia de los impactos. La policía la encontró sin vida en la cocina de la casa.

Por su parte, el hombre fue hospitalizado con fuertes lesiones en la piernas. Según informaron, está fuera de peligro pero tiene graves problemas para caminar.

Ladrones.jpg Los delincuentes pertenecen a una banda de seis ladrones. Archivos El operativo tras el violento robo Los delincuentes, tras asesinar a la mujer y herir a su marido, robaron dinero en efectivo y objetos de valor. Mientras escapaban, el hombre herido logró pedirle ayuda a los vecinos de en frente a su casa, quienes entraron el panorama del asesinato junto a la policía.

Los ladrones pertenecerían a una banda de seis delincuentes, de los cuales dos fueron lo responsables de ingresar por la medianera y terminar con la vida de la mujer.