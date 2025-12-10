Fuerte operativo policial en La Salada: allanamientos por mercadería falsificada

Se trata de tareas llevadas adelante por efectivos de la Policía Federal. Los allanamientos son sobre dos ferias puntuales.

Un fuerte operativo de la Policía Federal se lleva a cabo este miércoles desde la mañana en La Salada. Se realiza una serie de allanamientos por mercadería falsificada para dos ferias puntuales.

El operativo comenzó cuando cinco camiones de las fuerzas de seguridad llegaron a la zona alrededor de este mediodía. Las ferias confiscadas son Ocean y Bristol, cuyo puestos estaban instalados sobre el camino a la Ribera, informó TN.

La mercadería confiscada es indumentaria sin marca y/o falsificada. Por su lado, el operativo se da a la par de la presencia de muchas personas que se encuentran comprando en este momento, previo a las fiestas.

"Es un angustia por nuestros compañeros que vienen, ver que les sacan la mercadería da mucha pena. Si no trabajamos no comemos", indicó una vendedora que debió cerrar por el operativo y agregó que "todos acá pagamos impuestos" en conversación con el canal.

La Salada A su vez, demás efectivos custodian dos locales y un acceso a la principal feria, llamada La Bristol II. Gentileza: Wikipedia.

