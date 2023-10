Rodríguez Larreta fustigó los cambios en alquileres: "Con esta inflación, no hay ley que aguante"

“Mientras sigamos con estos niveles de inflación, no hay ley que aguante, no puede haber un contrato. Tenemos un problema más grave. Entiendo que [la sesión] terminó tarde, no sé los detalles finales. Pero con este nivel de inflación no hay ley que valga”, aseguró el dirigente desde Lugano, adonde fue a inaugurar un nuevo centro de monitoreo.