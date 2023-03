Rosario: un hombre estafó a más de 20 mujeres por aplicaciones de citas

cita-tinder.jpg Apps de citas.

La denuncia de las mujeres estafadas

La causa contra el individuo comenzó cuando dos mujeres denunciaron estafas. Una de ellas señaló que a partir de su denuncia otras 30 mujeres, víctimas del estafador, entraron en contacto.

La mujer contó su experiencia en declaraciones con Canal 3-TV Litoral-de Rosario: "Se mete con mujeres solas. Tiene el perfil de un psicópata y de un manipulador, no se cómo pude dejarme engañar por un tipo así y quiero que quede tras la rejas".

Identificada como Marisa, contó cómo fue su experiencia con el estafador: el hombre también robó dinero a sus padres y a una amiga, una vez ganada la confianza de ellos.

"Decía que nos iba a ayudar a invertir para aumentar la renta, por lo que sacamos préstamos, le dimos nuestros ahorros y quedamos endeudadas porque desapareció", agregó la mujer.

Indicó "que en San Nicolás tiene una causa, pero que no prosperó porque no había más denunciantes", por lo que pidió a quienes hayan sido víctimas "se animen a denunciar para que no quede impune, porque este hombre arruinó la vida de muchas personas".