Los hinchas del Congreso: el costado futbolero detrás de las elecciones legislativas







Mientras millones de argentinos votan, varios candidatos muestran que su pasión no se limita a la política. River y Boca dominan el mapa de las preferencias, aunque también hay espacio para otros colores y escudos.

Los políticos no dejan el fútbol de lado

La Argentina vive una nueva jornada electoral en la que se eligen 127 diputados y 24 senadores nacionales. Además de la importancia política del comicio, las elecciones legislativas de 2025 también muestran el costado más popular y emocional de muchos candidatos: su fanatismo por el fútbol.

Entre los referentes de La Libertad Avanza, tres figuras comparten la pasión por River Plate. Diego Santilli, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, se declara hincha del Millonario desde su adolescencia, al igual que la ex actriz Karen Reichardt, quien suele mostrar su entusiasmo por el club en redes sociales. También el ministro de Defensa, Luis Petri, confiesa su simpatía por el conjunto de Núñez, aunque con perfil más reservado.

Los hinchas del Congreso: el costado futbolero detrás de las elecciones legislativas Por su parte, Florencio Randazzo, candidato de Provincias Unidas, se proclamó hincha de Boca Juniors, club al que también apoyan Virginia Gallardo, Diego Hartfield, Santiago Cúneo e Itaí Hagman, todos postulantes en diferentes frentes. Mariano Recalde, senador y figura de Fuerza Patria, también suele compartir su presencia en La Bombonera.

santilli Diego Santilli, reconocido hincha de River Plate. El espectro político incluye otras pasiones: Patricia Bullrich y Martín Lousteau son de Independiente; Myriam Bregman, del Pincha platense; Nicolás Del Caño, de Belgrano de Córdoba; Juan Schiaretti, de Racing de Córdoba; Juan Grabois y Ricardo López Murphy, de San Lorenzo; mientras que Facundo Manes, Alejandro Fargosi y Eugenia Talerico también alientan por River Plate.

recalde Mariano Recalde, no oculta su fanatismo por Boca. estudiantes Myriam Bregman, fanática de Estudiantes. En un país donde el fútbol y la política conviven con igual intensidad, las urnas y las tribunas parecen compartir un mismo ritual de pasión y pertenencia.