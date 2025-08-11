Salud: investigadores desarrollan una tecnología innovadora para mejorar el tratamiento del cáncer







Este nuevo proyecto utiliza detectores para medir en tiempo real la dosis en braquiterapia, aumentando la precisión y seguridad en tratamientos oncológicos.

Investigadores del IFCA encabezan un proyecto para mejorar el tratamiento del cáncer.

Investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) desarrollan una nueva tecnología que utiliza el carburo de silicio para mejorar el tratamiento del cáncer. El proyecto, denominado "Sick Detectors", tiene como objetivo verificar la calidad y mejorar los mecanismos de seguridad en los tratamientos de radioterapia oncológica. Especialmente en la técnica de braquiterapia de alta dosis.

La labor, impulsada por el grupo de investigación de la Fiscalía de partículas experimental e Instrumentación del IFCA, en colaboración con el Servicio de Radioterapia Oncológica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el Grupo de Detectores de radiación del Instituto de Microelectrónica de Barcelona, fue reconocida en la XXII edición de los Premios al Emprendimiento Universitario con los galardones al Mejor Proyecto Avanzado y al Emprendimiento Sostenible y/o Social.

Qué es la braquiterapia La braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR, por sus siglas en inglés) es un tipo de radioterapia interna que utiliza una fuente radiactiva muy potente para administrar una gran cantidad de radiación en un tiempo muy corto. A diferencia de la braquiterapia de baja tasa, en la HDR la fuente radiactiva se introduce en el tumor o muy cerca de él solo durante unos minutos y luego se retira inmediatamente. Esto permite que el tratamiento sea muy preciso y que afecte principalmente a las células cancerosas, minimizando el daño a los tejidos sanos alrededor.

braquiterapiaGeneva Usada para tratar algunos tipos de cáncer, como de próstata o cuello de útero. El tratamiento es eficaz contra el tumor y, al mismo tiempo, reduce los efectos secundarios que suelen aparecer cuando se irradia tejido sano. Además, las sesiones suelen ser cortas y pueden realizarse de forma ambulatoria o con una hospitalización breve, lo que mejora la comodidad del paciente.

La braquiterapia HDR se utiliza para tratar diferentes tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino, próstata, mama, y algunos tumores de cabeza y cuello, esófago o pulmón. Es una técnica muy valorada porque combina precisión, eficacia y rapidez en la administración del tratamiento.

