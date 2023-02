San Valentín: 8 videojuegos ideales para disfrutar de a dos

xbox-ga9561a2e7_1920.jpg

Con esto en mente, Xbox (la empresa de videojuegos de Microsoft) reunió una lista de combinaciones de juegos para jugar con esa persona especial este Día de San Valentín. La misma trae una variedad de juegos para aportar diversos ingredientes a la cita con la pareja.

8 videojuegos para jugar en pareja este Día de los Enamorados

Para aportar habilidades de supervivencia inteligentes o inteligencia callejera a la cita, Xbox recomienda el disfrute profundo de la pareja a través de la minería en el modo de supervivencia de Minecraft, o experimentar los personajes gelatinosos hoscos, las secuencias de lucha brutales y absurdos entornos peligrosos de Gang Beasts. Ambos juegos se pueden jugar a través del juego cooperativo local de pantalla dividida/juego cooperativo desde el sillón o la cama.

Para los compañeros de juego que disfrutan conduciendo en la vida real por el campo, es probable que disfruten conduciendo cientos de los mejores autos del mundo a través de los vibrantes paisajes de Forza Horizon 5, o asumiendo el papel de un granjero moderno, enfrentando los desafíos de las cuatro estaciones en el Medio Oeste, la región alpina europea y más con Farming Simulator 22. Ambos juegos jugables a través del modo multijugador en línea.

it takes two videojuego It Takes Two. Hazelight Studios

Para causar un poco de caos en la pareja tanto como para trabajar en equipo, intentando mantener unida la nave espacial junto con otros compañeros de tripulación en Among Us (multijugador en línea) o superando obstáculos inesperados como dos humanos convertidos en muñecos mediante un hechizo mágico en It Takes Two (juego cooperativo en pantalla dividida o multijugador en línea). Si bien se puede tener la tentación de jugar de forma independiente, It Takes Two es una aventura que cambia el género, creada exclusivamente para el juego cooperativo, donde trabajar juntos es clave.

Para una noche de exploración y aventura, de la mano de Sea of Thieves y su propuesta de aventura pirata o una aventura descubriendo los misterios ocultos del patio trasero en Grounded, donde el mundo es familiar pero peligroso, especialmente cuando los jugadores se hayan encogido al tamaño de una hormiga. Ambos juegos se pueden jugar en solitario o a través del modo multijugador en línea.