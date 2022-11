Santa Fe: buscan a un niño de 2 años que desapareció tras salir junto a su padre

Cuando fue visto por última vez llevaba puesta una remera de color verde y un short azul, y como rasgo distintivo, las autoridades indicaron que posee un arito en la oreja izquierda.

Además, las fuentes explicaron que las últimas informaciones establecen que el padre se llevó al menor con toda su documentación.

Noah Santiago Beltrán Sesma.jpg

Qué ocurrió con Noah, el niño desaparecido en Santa Fe

El día de la desaparición, el hombre le avisó a su esposa que iba a hacer un mandado, pero luego la mujer relató a la justicia: "Dijo que era cerca y que volvía enseguida. Hasta me dio un beso, se fue y nunca más volvió. Me desesperé, llamé y llamé y no me atendieron más. Llamé al 911, fui a los hospitales a preguntar por si tuvieron un accidente", agregó.

En su búsqueda intervienen la Subcomisaría 10ma. de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo hace la Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

Las autoridades pidieron que ante cualquier dato hay que contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario)

Canales de denuncia