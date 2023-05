Santiago Maggiotti y Axel Kicillof entregaron viviendas en Florencio Varela

En una jornada contó con la presencia de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, como la vicegobernadora, Verónica Magario; y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense Agustín Simone, el intendente Watson expresó: “Quiero felicitar a las familias titulares de sus hogares que con mucha felicidad nos decían que es un sueño cumplido, y sí, vaya que es un sueño cumplido. No solamente para ustedes que ya son propietarios, que hoy mismo se van a estar mudando, sino también para todos los vecinos y vecinas de Florencio Varela".

“Están emocionadas las familias que reciben las viviendas y también los trabajadores y trabajadoras que lo hicieron. Están emocionados los que miran y los que ven que no todo es egoísmo, no todo es individualismo, me parece que aún faltando tanto, lo que hay que hacer es lo que acaba de plantear Andrés. Terminamos estas viviendas, empezamos otra, pero para eso tiene que haber un Estado que cumpla lo que dice, que hace lo que piensa y que está sobre todo con los que más lo necesitan“, finalizo el gobernador Axel Kicillof.