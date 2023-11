Sarmiento XXI: el futuro de la Argentina

En un futuro no muy lejano, la creatividad y la sensibilidad del ser humano serán las generadoras de valor y riqueza, no su fuerza bruta. Diez de los quince países con mayor ingreso per cápita del mundo no tienen recursos naturales, ni fierros, sino educación y cultura. Por algo Silicon Valley es el símbolo de la riqueza de Estados Unidos, en cambio Detroit, antigua meca industrial, es una ciudad fantasma.