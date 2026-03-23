Se reanudó el juicio por el ARA San Juan y comenzaron a declarar los primeros testigos + Seguir en









El proceso retomó su curso en Río Gallegos tras las indagatorias a los imputados. Esta etapa es clave para reconstruir el estado del submarino antes del hundimiento.

Se retomó el juicio por al ARA San Juan. Télam

Este lunes se reanudó en Río Gallegos el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, con el inicio de las declaraciones de testigos tras las indagatorias a los imputados realizadas a principios de mes, en una etapa clave para analizar el estado operativo de la nave antes de su última misión.

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El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de la ciudad, presidido por Mario Gabriel Reynaldi, junto a Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, con participación mixta presencial y remota tanto de imputados como de partes.

En esta oportunidad, comenzaron a declarar testigos propuestos por la Fiscalía y las querellas, en una etapa considerada clave para analizar el estado operativo del submarino antes de su última misión.

Los testimonios en esta jornada del juicio Durante la jornada prestaron testimonio ex submarinistas con conocimiento técnico. El primero fue Fabián Walter Krawinkel, quien señaló que no se realizaron pruebas esenciales como las de máxima profundidad y velocidad. “Nunca se realizaron las pruebas clave”, afirmó, y recordó un incidente eléctrico previo: “En una prueba de velocidad hubo un blackout”, segpun reconstruyó La Opinión Austral.

Luego declaró Víctor Manuel Pereyra, ex comandante, quien remarcó la importancia de esos ensayos y sostuvo que el submarino no había completado todas las pruebas necesarias. Además, planteó una posible hipótesis sobre el desenlace: “Perdieron el control de la profundidad”.

También brindaron testimonio Luis Rafael Amilaga y Jorge Omar Mercado, quienes aportaron detalles sobre el sistema eléctrico y recordaron incidentes previos, como incendios en baterías y fallas durante pruebas de mar. La audiencia incluyó además un reclamo de familiares de las víctimas por la ubicación de expedientes en la sala, situación que el tribunal se comprometió a revisar. Para esta semana se espera la declaración de unos 20 testigos, cuyas exposiciones apuntarán a esclarecer las condiciones técnicas del submarino, en una causa que busca determinar responsabilidades por la muerte de los 44 tripulantes.