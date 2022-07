Se suman más testimonios de abuso en el Colegio del Salvador

"Hasta el día de hoy me cuesta enfrentar el recuerdo de lo vivido, por mí y mis compañeros. Más allá del trauma que me pueda haber generado el hecho en sí, me traumatiza que hayamos tardado más de 20 años en hablar de esto. No entiendo cómo pude haber pasado tanto tiempo de silencio, incluso entre nosotros. Con esto que pasó y está pasando, me brota un sentimiento de reconquista de algo que nos arrebataron y de lo que tomó, incluso, años darnos cuenta. Las formas en la que se manejaron dentro de ese colegio afectaron buena parte de nuestro desarrollo. Te arruinan años y es una mochila con la que hemos cargado", señaló por escrito a Télam Nicolás Quinteros, hoy de 32 años.