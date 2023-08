¿Se termina el home office? CEO de Amazon dio su sentencia

El CEO del gigante tecnológico Amazon, Andy Jessy , anticipó que "no funcionará" la continuidad del home office , la modalidad instaurada en mundo laboral con la pandemia de Covid-19 desde 2020, y advirtió que "la mayoría" de los directivos acompaña esa posición.

Jassy se refirió a los empleados que trabajan desde sus hogares y reconoció que muchos "no se tomaban en serio" el mandato de volver a las oficinas, una vez superado el peligro pandémico.

“Probablemente, esto no va a funcionar para ti” , declaró como parte de un mensaje que transmitió en una reunión, dirigido a aquellos que resisten el regreso a las oficinas.

Según la publicación Insider, el directivo manifestó su enojo: "Si no puedes estar de acuerdo y comprometerte, probablemente esto no va a funcionar en Amazon, porque vamos a volver a la oficina al menos tres días a la semana y no está bien que tus compañeros estén así y que la gente se niegue a hacerlo”.