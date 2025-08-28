Feriados: cuáles son alcanzados por la nueva medida del gobierno y en qué circunstancias







El Decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial echa luz sobre lo que hasta ahora generaba dudas y confusiones respecto de aquellos feriados que caían los fines de semana. Enterate de qué ocurrirá a partir de ahora.

El Decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial dispuso que a partir de ahora, los feriados nacionales que coincidan con un sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente según lo disponga la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida, sin embargo no modifica el status de inamovibles a aquellos feriados considerados como tales. Es decir, estos feriados continuarán si la posiblidad de ser trasladados.

La modificación impuesta por el Boletín Oficial hecha luz sobre un gris en la Ley 27.399 que no especificaba qué hacer cuando los feriados caían durante un fin de semana. Esto impacta por ejemplo, en el modo en que se percibe ese día en tus haberes en caso de que debas trabajarlo. Esto es: como día no laborable, el empleador decide si se trabaja o no y en caso de hacerlo, las horas se perciben como un día normal. En cambio, al ser considerado feriado, no es decisión del empleador si se trabaja o no y en caso de que debas trabajar, el día se percibe doble.

Sin ir más lejos, el feriado del 17 de agosto pasado cayó un domingo. Al tratarse de un feriado trasladable generó confusiones respecto a si efectivamente se pasaba al viernes previo o no. Finalmente, el hecho de que el 15 hubiera sido considerado día no laborable ocasionó aún más dudas que certezas en función del regimen para ese día. Mientras que el decreto reciente busca poner fin a estas confusiones, el 29 de agosto será feriado para ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires. Se trata la conmemoración de fechas patronales y aniversarios de fundación.

Las localidades que tendrán feriado el 29 de agosto son: Hurlingham (fiesta patronal), Merlo (aniversario fundacional), Saldungaray en el partido de Tornquist (aniversario fundacional) y La Angelita, localidad del partido de General Arenales (aniversario fundacional).

Las modificaciones impuestas por el Boletín Oficial El Decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional alcanza exclusivamenta a aquellos feriados nacionales catalogados como trasladables como el 17 de agosto -Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín- o el 12 de octubre, Día de la Raza. Solo en estos casos, y en la medida en que caigan un sábado o domingo, el feriado podrá ser trasladado al viernes previo o lunes posterior. El objetivo del nuevo esquema es formentar el turismo interno a partir de los fines de semana largos. En tanto, la Jefatura de Gabinete tendrá a cargo no solo la decisión del traslado o no del feriado sino también de dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias. Estos son los feriados que restan en el año Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)





