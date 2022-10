Sergio Agüero, el Kun, anuncia su llegada al metaverso.

kuniverse kun aguero metaverso - 3

La primera versión de Kuniverse se lanzará el 6 de noviembre y tomará la forma de un gran estadio con juegos temáticos de fútbol, baile e incluso un camión de comida argentina, entre otras experiencias. El Kun tendrá un rol activo en Kuniverse, dando la bienvenida a los usuarios, jugando online y compartiendo contenido a través de su canal de Twitch junto a otros grandes streamers e invitados especiales.

Jugáal fútbol con Kun y sus avatares coleccionables

kuniverse kun aguero metaverso - 2 The Sandbox

Kuniverse también incluirá una colección de 9.320 avatares, cada uno en forma de NFTs únicos que se pueden usar dentro del juego. Los propietarios (holders) podrán obtener beneficios exclusivos dentro del juego relacionados con Kun Agüero, como torneos de esports, eventos musicales y la oportunidad de ganar un viaje a Qatar para conocerlo personalmente y vivir el mundial de fútbol en persona.

Los avatares – que saldrán a la venta la primera semana de noviembre – tienen cinco niveles de rareza: Football Kuns, E-Kuns, Future Kuns, Robot Kuns y Special Kuns. Cada avatar representa las distintas facetas de la carrera del Kun y sus momentos más representativos. Quienes se registren en la whitelist a través del discord de Kun Agüero tendrán acceso a la preventa del avatar 24 horas antes de la venta pública. Los usuarios podrán comprar un máximo de 5 avatares por cartera para garantizar una distribución más equitativa entre los fanáticos.

Kun, pionero en comunidades virtuales

Sergio Agüero.jpg Twitter

Con más de 4 millones de seguidores en Twitch y tras el lanzamiento de KRU, su exitoso club de esports, Kun Agüero sigue utilizando las nuevas tecnologías como forma de conectar con comunidades de todo el mundo y ofrecer experiencias únicas.“El metaverso y Web3 abren infinitos universos para conectarse con personas de todo el mundo y construir comunidades digitales divertidas, donde cada uno tiene la libertad de construir sus personajes como prefiera”, dijo el ex futbolista.

“La popularidad de Kun Agüero ha trascendido a las comunidades mundiales de fútbol y videojuegos, por lo que estamos encantados de llevarlo al metaverso abierto con The Sandbox”, dijo Sebastien Borget, COO y Co-Fundador de The Sandbox, y agregó: “Estamos deseando ver cómo Kuniverse cobra vida como un espacio lleno de actividades divertidas, no solo para los fanáticos de Kun, sino también para la comunidad de The Sandbox”. La idea y producción de Kuniverse se realizó en colaboración con Eter Studio, una agencia digital creativa para experiencias digitales en Web3 y metaverso fundada en Argentina por Sofia Englebienne.