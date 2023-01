Shakira explotó contra Piqué en la Bzrp Session: los mejores memes

Un día después del anuncio, Bizarrap finalmente lanzó su BZRP Music Session #53, esta vez junto a Shakira. La cantante colombiana no se guardó nada y aprovechó el espacio del productor de música para dedicarle unas filosas líneas a su ex pareja Gerard Piqué. En el tema, la histórica cantante hace referencia a su relación con el ex jugador del Barcelona e incluso y los memes explotaron en las redes sociales.