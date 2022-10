Shakira acusa a Piqué por su corazón roto y llena de expectativas a los fans

Embed Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

La teoría de que se trata un fragmento de una nueva canción tiene bastante sentido, pues ella misma explicó en su primera entrevista tras la ruptura que la música estaba siendo su refugio en sus días más tristes. "Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música", contaba a la revista Elle.

Hace unos días, la artista lanzaba unos enigmáticos mensajes en su cuenta de Instagram que también han sido relacionados con su nueva canción. "No fue culpa tuya...", escribía primero. Horas más tarde, la cantante completaba la frase diciendo: "Ni tampoco mía", para después rematar con un revelador: "Fue culpa de la monotonía". No ha especificado a quién van dirigidas estas palabras, pero no ha hecho falta porque los fans tienen claro: Piqué.

La ex pareja todavía está en plena batalla judicial para determinar los detalles de la custodia de sus dos hijos: Milan y Sasha. Por un lado, el futbolista se mantiene firme en que los niños deben quedarse en Barcelona con él, pero Shakira se los quiere llevar a Miami, lugar en el que tiene una casa y pretende continuar con su carrera profesional.