Trabajo no registrado: multan al 82% de los locales inspeccionados en shopping Unicenter

El operativo, a cargo de la Subsecretaría de Inspección, abarcó a 216 locales del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, y se extendió a lo largo de los días 30 de septiembre, 18, 19, 20 y 28 de octubre y 3, 10 y 11 de noviembre.

Participaron más de 40 inspectoras e inspectores, junto a la Delegación Regional San Isidro y la colaboración del Centro de Empleados de Comercio (CEC) Zona Norte y el sindicato de Pasteleros.

Tras el relevamiento de los datos obtenidos, se comprobó que el 82% de los comercios relevados fue sancionado, siendo las irregularidades más habituales el trabajo no registrado, el no pago de horas extras, la falta de cobertura en materia de salud y seguridad (ausencia de ART), la no capacitación en materia preventiva y ausencia de presentación del relevamiento general de riesgos laborales.

Desde la cartera precisaron que durante las inspecciones se realizaron 929 actas, alcanzando a un total de 2.274 trabajadores y trabajadoras.

De las actas hechas, 500 fueron en materia de salud y seguridad en el trabajo, mientras que las 429 restantes fueron de relevamiento de las condiciones laborales, de las cuales el 80% terminó en infracción.