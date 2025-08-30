SUAF de ANSES: montos confirmados para septiembre 2025

Las asignaciones familiares otorgadas por la entidad aumentarán un 1,9% el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) está destinado a quienes poseen ingresos formales, como monotributistas y jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos correspondientes al noveno mes del año. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentaron un 1,9% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Entre los beneficiarios que recibirán este incremento, se encuentran los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Un esquema de ayudas económicas destinado a quienes poseen ingresos formales, como asalariados registrados, jubilados y monotributistas, pero cuyos sueldos no superan el tope mensual máximo estimado.

ANSES ofrece un sistema de consulta online que permite a los ciudadanos verificar de manera rápida y segura si les corresponde alguna asignación, jubilación, pensión o bono extraordinario, y conocer el período y lugar de cobro . Este procedimiento ayuda a planificar los pagos y a evitar traslados innecesarios a sus oficinas de atención. Para hacerlo, solo tenés que seguir estos pasos:

ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Con esta nueva actualización, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

En esta línea, así quedaron los valores de SUAF, de acuerdo al Ingreso del Grupo Familiar:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $874.426: $187.371,66

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52

IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por Maternidad

Sin tope de IGF, el monto se calcula según la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $67.071,88

Adopción: $401.069,81

Matrimonio: $100.435,08

Asignación Prenatal