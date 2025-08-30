PAMI ya tiene habilitada la inscripción para un importante programa que todos los jubilados pueden aprovechar

La obra social de los adultos mayores ofrece capacitaciones y cursos a sus afiliados en los que ya se pueden inscribir.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) abrió las inscripciones para su programa de formación del segundo cuatrimestre de 2025. Los afiliados podrán acceder a los Cursos Universitarios UPAMI y a los Talleres Sociopreventivos, dos iniciativas diseñadas para promover el aprendizaje continuo, el bienestar y la socialización. Estas propuestas están disponibles sin costo y sin requisitos académicos previos, adaptándose a diferentes intereses y necesidades.

El programa busca fomentar la actividad intelectual y física entre los adultos mayores . Las opciones incluyen modalidades presenciales, virtuales y mixtas, lo que permite a los participantes elegir la alternativa que mejor se ajuste a su rutina. La inscripción permanece abierta hasta octubre, con fechas de cursada que se extienden hasta noviembre y diciembre, según la opción seleccionada.

Los Cursos UPAMI son capacitaciones gratuitas dictadas en colaboración con 56 universidades de todo el país. La oferta académica abarca disciplinas como arte, cultura, tecnología, escritura y bienestar. Los afiliados pueden inscribirse en hasta cinco cursos simultáneos , con la flexibilidad de elegir entre asistir a clases presenciales, participar en línea o combinar ambas modalidades.

Esta iniciativa permite a los jubilados acceder a conocimientos impartidos por docentes universitarios sin necesidad de contar con experiencia previa. Las clases del segundo cuatrimestre comenzarán el 1° de septiembre y finalizarán el 30 de noviembre , brindando oportunidades para explorar nuevos temas o profundizar en áreas de interés personal.

PAMI: cómo es la inscripción a los cursos

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea a través del sitio web oficial de PAMI o su aplicación móvil. Los interesados deben ingresar a la sección de talleres y cursos, seleccionar la temática o ubicación preferida y completar un formulario con sus datos personales.

Una vez finalizada la inscripción, los participantes recibirán una confirmación y los docentes se comunicarán para proporcionar información detallada sobre el inicio de las actividades. El sistema permite elegir entre una amplia variedad de opciones, garantizando que cada persona encuentre propuestas acordes a sus preferencias.

UPAMI: cuáles son los cursos habilitados

Además de UPAMI, la obra social ofrece dos líneas de talleres que promueven el bienestar físico, emocional y social de los afiliados:

Talleres sociopreventivos

Estos talleres se dictan en centros de jubilados, clubes barriales y organizaciones sociales. Incluyen actividades como yoga, canto, danza, teatro, memoria, alimentación saludable, informática, manejo de celulares y redes sociales. Son grupales, gratuitos y coordinados por profesionales.

Programa Buen Vivir

El programa esta enfocado en la salud integral, ofrece talleres que abordan temas como sexualidad, envejecimiento, emociones, prevención de enfermedades crónicas, recreación, duelo o violencia. Muchos son liderados por los propios afiliados, que comparten sus conocimientos con la comunidad.