Una camioneta volcó en los médanos de Villa Gesell y una mujer resultó herida

La Municipalidad evalúa cobrarle los costos del operativo de rescate a los cuatro turistas que viajaban en el vehículo.

Una camioneta volcó en los médanos de Villa Gesell.

Otro accidente tuvo lugar este martes en los médanos de la Costa Atlántica: una mujer volcó en su camioneta Toyota SW4 en Villa Gesell, resultó herida y tuvo que ser hospitalizada por traumatismo de tórax. Junto a ella viajaban otras tres personas (dos hombres y una mujer) que no sufrieron lesiones. La Municipalidad evalúa cobrarles el costo del operativo que desplegaron distintas instituciones tras el hecho.

El grupo de turistas salió a hacer una travesía nocturna el lunes por la zona de dunas de Villa Gesell y las autoridades locales fueron alertadas cuando el vehículo volcó al adentrarse en los médanos.

Rápidamente llegaron al lugar oficiales de policía y personal de bomberos, que ayudaron a sacar a los cuatro pasajeros de la camioneta, y de salud. La única herida, una mujer mendocina de 52 años, fue trasladada al hospital local. El paso de los turistas fue ocasional ya que estaban alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

Debido al amplio despliegue puesto a disposición, el municipio considera avanzar en el cobro de la totalidad de todos los gastos a los turistas.

Un contexto marcado por otros accidentes graves El nuevo vuelco se da en un contexto de creciente preocupación por el uso de UTV en los médanos, luego del grave accidente ocurrido días atrás en la zona de La Frontera en Pinamar, donde Bastián, un niño de 8 años fue atropellado tras un choque entre una camioneta y un UTV.

Durante la mañana del sábado, el niño volvió a ingresar al quirófano en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, donde permanece internado desde el grave accidente ocurrido en Pinamar. Según el último parte médico, el menor se encuentra "estable" luego de que se le practica la sexta operación desde el incidente. La sucesión de accidentes volvió a poner bajo la lupa la falta de regulación y control efectivo sobre la circulación de vehículos todoterreno en sectores donde se mezclan actividades recreativas, tránsito vehicular y presencia de familias.