Susana Giménez reveló que Karina Milei le pidió reprogramar su vuelta a la televisión

Susana Giménez detalló porqué no volverá a la televisión este domingo 15 de septiembre.

Susana Giménez reveló que debió retrasar su vuelta a la televisión una semana más por pedido expreso de Karina Milei : “No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno , específicamente la señora Karina Milei", detalló la diva argentina.

“No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei. Ella habló con mi productor y le dijo: ‘Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional . Y va a ser largo´”, explicó la conductora.

milei-susana.jpg “Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte", afirmó Susana sobre la gestión de Milei.

A pesar de su regreso frustrado, Susana no se mostró molesta con el pedido del Presidente. Al ser consultada por la decisión de Milei de elegir la misma franja horaria, la diva remarcó: "claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”, comentó.

Además, la mítica actriz reveló una primicia más en relación con político: "Yo creo que sí", respondió al ser consultada por una futura entrevista al máximo mandatario argentino. En esta misma línea, Susana detalló que ya estuvo en contacto anteriormente por este tema con Milei: "Yo hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: ‘Señor Presidente, yo no estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota”.

Finalmente, y tal fue confirmado por la producción de la conductora, los fans de la diva deberán esperar hasta el domingo 22 de septiembre a las 22.

Cómo será la vuelta de Susana Giménez a la televisión

El regreso de la diva a la televisión fue pensado a lo grande. Desde la producción confirmaron que para el primer programa Susana contará con la presencia de la cantante María Becerra. “Tendrán una charla íntima y luego la cantante dará un show”, detallaron.

La visita de la artista no será lo único especial que tendrá el primer programa del ciclo histórico de la televisión argentina. Desde el canal también confirmaron que los futbolistas campeones del mundo, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, quienes tendrán un mano a mano en los ya clásicos sillones de la diva, donde conversarán de todo.

Susana Giménez, Rodrido de Paul y Leandro Paredes.png Rodrigo De Paul y Leandro Paredes estarán presentes en la vuelta de la diva.

Entre otras sorpresas, el inicio del programa tendrá un sketch, protagonizado por Susana Spadafucile, personaje que la acompaña desde los años 90, con una amplia participación de distintas figuras públicas. Además de los ya mencionados deportistas, también dirán presentes Nicolás Vázquez, Peter Lanzani y Julián Kartún Juan Pablo Varsky y más.

A pesar del retraso en su vuelta, Susana declaró que no extrañaba la televisión, aunque si se encuentra ansiosa de cara al nuevo debut. "Confío en mi intuición y en la producción porque están a full y queriendo hacer un proyecto bien potente. Hay mucha competencia, la tele está pasando un momento bajo, no hubo ficción y la extraño", sentenció.