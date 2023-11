"Teto" Medina fue procesado por abuso sexual y embargado por una cifra millonaria

Embed https://twitter.com/pampamonaco/status/1726745434012410028

La grave denuncia contra "Teto" Medina

El año pasado, la ex pareja del comediante, Mónica Fernández, contó el calvario que vivió durante cinco años con Medina, por lo que decidió realizar una denuncia en la Justicia por violencia de género.

“Estuve en un infierno y recién lo pude hablar después de un año y medio con el psicólogo”, contó en LAM.

A su vez, agregó: "Me llevó al fondo de todo, me humilló, me violó y me hizo sentir la nada misma. Me amenazó con un arma en la cintura porque no quería llevarlo a cambiarla por drogas”. Además, reconoció que su Medina utilizó sus adicciones para internarse en una clínica de rehabilitación y no presentarse a la pericia que le exigía el juzgado una vez que hizo la denuncia.