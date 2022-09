Estudió, emprendió y logró transformar una moneda de $1 en $6000

Facundo Gerli vive en Morón y tiene 23 años. Desde muy chico mamó la pasión por las monedas, una pasión sin límites que inició su papá, Ramiro. Trabaja en MoneJoyas, donde hacen joyería a partir de monedas de todo el mundo.

“Mi primer contacto con esta profesión fue a mis 5 años, cuando mi papá vendía sus “monedas caladas” en ferias artesanales de Buenos Aires”, le contó Facundo a Ámbito.

Y agregó: “Lo que él hacía llamó mi atención, así que le pedí que me enseñara. A su vez, él lo aprendió de mi tío José, su hermano, que vive de esto hace más de 20 años vendiendo en la feria de Plaza Francia”.

El camino de emprender, estudiar, y analizar cada detalle de manera minuciosa, catapultó al joven de Morón a un proyecto que no para de darle frutos y resuena en cada rincón del país por su novedoso método.

“A mis 19 años quería empezar a emprender, y buscando ideas recordé que sabía hacer este tipo de joyas. Pensé que podría venderlas a través de internet, y allí empezó el proyecto más tarde bauticé como MoneJoyas”, recordó con entusiasmo.

El boom de la moneda viral

El salto a la fama estuvo enmarcado en una moneda de un peso argentino que el joven transformó en una hermosa joya.

Sobre la realización de la misma, Facundo precisó que “se trata de un pedido especial que hicimos para un cliente. Esa moneda tiene valor sentimental para él y nos la mandó para transformarla en una joya. El valor del trabajo, fue efectivamente de $6000 pesos. Generalmente hacemos joyas con monedas antiguas de todo el mundo. Algunas valen poco y nada como la de 1$ o monedas argentinas antiguas, y hay otras que pueden valer hasta 15 mil pesos, por ejemplo monedas estadounidenses de plata”.

La repercusión del trabajo fue tan grande en TikTok, que a Facundo no pararon de llegarle solicitudes.

“La repercusión luego del video viral en TikTok fue bastante positiva. Lo subí en una cuenta personal en donde hace poco empecé a subir contenido y tips para emprendedores. El video llegó a más de 3 millones y medio de personas, recibí miles de comentarios y muchas consultas por nuestros trabajos”, reconoció.

El desarrollo del negocio

“El negocio va bien. Como a cualquier emprendimiento argentino, se nos complica tener que lidiar con la constante inflación y las subidas y bajadas del dólar, ya que muchos de nuestros insumos como por ejemplo las monedas, se venden en dólares. Pero en líneas generales, nos va muy bien y de a poco estamos creciendo”, explica Facundo.

Y completa: “Emprender en Argentina en principio no es fácil por la inestabilidad económica y la alta carga impositiva que hay. No hay incentivos para hacer crecer un proyecto, ya que cuanto “mejor te va”, más impuestos te cobran y a muchos pequeños emprendedores nos limita a la hora de hacer crecer nuestros emprendimientos. Aun así, creo que sí se puede emprender en Argentina y estoy convencido de que es uno de los mejores caminos que podemos tomar los jóvenes, ya que hoy en día ningún trabajo en relación de dependencia te garantiza una estabilidad y además, los sueldos no alcanzan para vivir”.

“Gracias a internet existen miles de oportunidades para empezar un proyecto, y para quienes no quieran la responsabilidad e incertidumbre de crear una empresa, pueden también trabajar de forma freelance brindando sus servicios a todo el mundo. Aún en un país como el nuestro, existen miles de posibilidades para quien las busca”, concluyó.