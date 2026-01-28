Lula da Silva se reunió con José Antonio Kast para analizar proyectos de integración regional + Seguir en









Uno de los ejes del encuentro fue el avance del corredor bioceánico Capricornio, una iniciativa para conectar el puerto de Santos en Brasil con terminales marítimas del norte de Chile, atravesando Paraguay y la Argentina.

Lula da Silva se reunió con José Antonio Kast en Panamá.

A pesar de la gran distancia política entre ambos, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron en Panamá el martes por la noche para abordar proyectos de integración regional, infraestructura, seguridad y cooperación económica.

En particular, uno de los ejes de la conversación fue el avance del corredor bioceánico Capricornio, un ambicioso proyecto para construir una conexión para unir el puerto de Santos en Brasil con terminales marítimas del norte de Chile, atravesando Paraguay y la Argentina. El objetivo de la iniciativa es facilitar el comercio no sólo entre ambos países sino para toda la región y mejorar la competitividad de América del Sur.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 y se extendió durante una hora y media. “Hablamos de los corredores de integración que se están avanzando, y hay uno bastante avanzado: el corredor Capricornio, que va a potenciar las relaciones comerciales”, precisó Kast luego de la reunión. El próximo presidente de Chile aseguró que el proyecto generará “mayor inversión y mayor crecimiento” para los países involucrados.

Kast valoró el diálogo con Lula y señaló: "Es distinto cuando uno representa a un país” Más allá de sus profundas diferencias políticas, Kast, líder de ultraderecha, y Lula, de izquierda, dialogaron sobre la relación entre los Estados. "Coincidimos en que esta es una relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas que puedan haber existido en la campaña electoral; es distinto cuando uno representa a un país”, destacó el chileno y remarcó que mantener esta línea refleja el interés de parte de ambos para que “a Chile, a Brasil y a América Latina les vaya muy bien”.

Kast se pronunció en el mismo sentido en sus redes sociales y señaló que “los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de la pobreza son enormes, y la colaboración de Estado entre Chile y Brasil puede liderar el cambio que nuestra región necesita”. Finalmente, agradeció la “constructiva reunión” con Lula.

