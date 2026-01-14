Tragedia en Bariloche: intentó nadar en el Nahuel Huapi y murió ahogado + Seguir en









El hombre intentaba alcanzar un velero. Se descompensó y no logró sobrevivir.

Un hombre de 39 años murió ahogado en Bariloche. Eco BRC

Un hombre de 39 años murió este martes por la tarde luego de ingresar a nadar en el lago Nahuel Huapi, a la altura de San Carlos de Bariloche. De acuerdo con los primeros relatos, intentó alcanzar un velero que se encontraba a pocos metros de la costa, se descompensó durante el trayecto y no logró sobrevivir, pese a los intentos de reanimación.

El medio local Río Negro identificó a la víctima como Sergio Andrés Roldán, vecino del barrio Pájaro Azul. El hecho ocurrió cerca de las 18, cuando ingresó al agua desde la orilla y, a mitad de camino, presentó dificultades, se hundió y no pudo continuar.

Personas que circulaban en kayak advirtieron la situación y lograron sacarlo del lago. Ya en la costa, Bomberos y Policía iniciaron maniobras de RCP durante más de una hora, pero los médicos confirmaron el fallecimiento.

012_Lago Nahuel Huapi-Brazo Campanario.jpg La investigación judicial Autoridades judiciales informaron que este miércoles el cuerpo será sometido a una autopsia para establecer las causas del deceso y determinar qué ocurrió durante el intento de nado.

Otro antecedente reciente: dos ahogados en Entre Ríos Días atrás, dos hombres fueron hallados sin vida en el río Gualeguay, en Entre Ríos. El más joven, de 26 años, cayó al agua sin saber nadar con su hijo de un año en brazos.

Un amigo de 41 se arrojó para auxiliarlos: rescató al bebé, pero la corriente arrastró a ambos adultos y no lograron salir. El cuerpo del menor de los fallecidos, Pablo Zacarías, oriundo de Corrientes, fue encontrado por la Prefectura Naval Argentina en el sector Pozo Las Taruchas, informó el diario UNO. Horas antes, los restos de Ricardo Franco, residente de Rosario del Tala, aparecieron a unos 600 metros del punto donde ambos ingresaron al río.

