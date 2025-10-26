Video: choque, vuelco y caos en plena Av. General Paz







Ocurrió a la altura de Tinogasta, donde varios carriles se encuentran cerrados al tránsito, por lo que hay demoras desde Devoto a Liniers.

Así quedó el vehículo tras el choque en plena General Paz

Dos vehículos que circulaban en la mañana de este domingo por la Avenida General Paz, sentido Riachuelo, chocaron y uno de ellos volcó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ocurrió a la altura de Tinogasta, donde varios carriles se encuentran cerrados al tránsito, por lo que hay demoras desde Devoto a Liniers.

El SAME trasladó a dos heridos al hospital Velez Sarsfield, mientras que los Bomberos trabajan para poner el vehículo en posición.

choque-general paz Murió un taxista que había quedado varado en la avenida General Paz Durante la fuerte tormenta que afectó ayer por la mañana al Área Metropolitana de Buenos Aires, un taxista de 60 años perdió la vida en plena avenida General Paz, a la altura de Beiró, en el barrio porteño de Versalles.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió cerca de las 7:00, cuando el conductor sufrió una descompensación repentina mientras manejaba. De inmediato, personal de Bomberos acudió al lugar y logró retirarlo del vehículo, trasladándolo hasta la colectora para protegerlo de la intensa lluvia y el viento.

Allí, profesionales del SAME comenzaron las maniobras de reanimación, pero a pesar del rápido accionar de los equipos de emergencia, no pudieron salvarle la vida. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en diálogo con Radio Mitre que tres unidades trabajaron en la asistencia del hombre, aunque finalmente falleció producto de una “descompensación cardíaca”. El funcionario aclaró que el deceso no estuvo directamente relacionado con las condiciones climáticas, aunque el episodio ocurrió en medio de una de las jornadas más complicadas por la tormenta en el AMBA.

Temas choque

Tránsito