Tragedia de Once: familiares de las víctimas encabezaron un acto a 12 años del accidente

La Tragedia de Once es un capítulo que quedó marcado en la historia Argentina . El 22 de febrero de 2012 , exactamente a las 8:33am, una formación que arribaba a la plataforma número 2 no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, lo que provocó la muerte de 52 personas.

A 12 años del accidente , los familiares realizaron un emotivo acto por el aniversario . El mismo se llevó a cabo en la estación cabecera del tren Sarmiento, cuando a las 8:32 se encendieron las sirenas para recordar a las víctimas fatales y pedir justicia : “Justicia también es acción, es empatía desde y hacia otros casos similares. Justicia es memoria, justicia es que no se repita”, declaró Paolo Menghini.

Cabe recordar que por incidente, 21 personas fueron condenadas. Entre ellas destacan funcionarios públicos - los ex secretarios de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi (8 años de prisión) y Ricardo Jaime (6 años), directivos de la empresa y el motorman.

Aun así, a 12 años de dicha tragedia los familiares continúan con su pedido de justicia. Todos los condenados por el incidente no se encuentran encarcelados y gozan de prisión domiciliaria o libertad condicional.

Tragedia de Once: Cronología del choque ferroviario

Todo comenzó un 22 de febrero a las 8.33. En ese preciso instante, una formación arribó a la plataforma número 2 de la estación de Once pero no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención. Debido al impacto, los primeros tres coches se comprimieron, con decenas de personas en su interior, por lo que 110 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), una dotación de carros de bomberos, efectivos policiales y dos helicópteros, acudieron al lugar.

El accionar de los servicios de emergencia logró rescatar a 702 personas heridas - con distintos niveles de gravedad -, de los cuales 200 fueron trasladados a 13 hospitales diferentes de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los trasladados fue el motorman Marcos Córdoba, que fue retirado de entre los escombros con múltiples heridas.

tragedia de once.jpg Bomberos intentando rescatar a las víctimas luego de la colisión. Télam

Promediando el día, a las 18 horas y tras la remoción de gran parte de los escombros, el anuncio oficial del Gobierno fue que habían hallado a 51 víctimas fatales -entre ellos, una mujer embarazada- de las cuales tres eran niños. En ese momento, Paolo Menghini Rey inició la búsqueda de su hijo, Lucas, quien había subido en la formación que colisionó en la estación terminal, aunque varios testigos afirmaban que el chico había dejado el tren.

Un día después de la Tragedia, el 23 de febrero de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y el Jefe de de Gobierno de CABA, Mauricio Macri, decretaron 48 horas de duelo nacional. También se suspendieron las celebraciones de Carnaval durante esos días.

El 24 de febrero de 2012, los bomberos encontraron el cuerpo de Lucas Menghini Rey luego de que se revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad en los andenes. Días después, comenzó la etapa de instrucción que estuvo a cargo del fiscal federal Federico Delgado, bajo el control del juez de instrucción federal Claudio Bonadío.

Tragedia Once Los servicios de emergencia lograron rescatar a 702 personas. Diego Kovacic

Un año después, en febrero de 2013 Bonadío elevó la causa a juicio oral, con 28 procesados, entre los que se encontraban: el maquinista Marcos Córdoba , los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y otros. Los procesados fueron acusados por lo delitos de "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo".

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 (TOCF2), integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini. Los hechos juzgados fueron dos: en primer lugar, el siniestro de Once propiamente dicho, con el saldo de fallecidos y lesiones; por otro lado, para corroborar si hubo administración fraudulenta por parte de la empresa ferroviaria y los funcionarios públicos.

tragedia de once.jfif Desde que ocurrió la tragedia, todos los años los familiares realizan un acto para exigir justicia y recordar a los fallecidos.

Casi 4 años después de la tragedia, el 29 de diciembre de 2015 el TOC 2 dictó la sentencia cuyos fundamentos se dieron a conocer el 30 de marzo de 2016. De los 28 acusados, 21 personas recibieron condenas y 7 fueron absueltas.

Algunos de los condenados fueron:

Sergio Cirigliano , expresidente de TBA, a nueve años de prisión;

, expresidente de TBA, a nueve años de prisión; Marcelo Calderón , director de Cometrans; Jorge Álvarez , director de TBA;

, director de Cometrans; , director de TBA; Jaime y Schiavi (a ocho años); Sergio Tempone , gerente de Operaciones de TBA (siete años);

(a ocho años); , gerente de Operaciones de TBA (siete años); Carlo Michele Ferrari , presidente de TBA;

, presidente de TBA; Jorge De Los Reyes , vicepresidente de TBA;

, vicepresidente de TBA; Carlos Pont Verges , director de TBA (seis años),

, director de TBA (seis años), Roque Cirigliano , jefe de Material Rodante de TBA (cinco años)

, jefe de Material Rodante de TBA (cinco años) Marcos Córdoba (tres años y seis meses e inhabilitación especial por seis años).

El 27 de septiembre de 2017 comenzó el segundo juicio por la tragedia de Once, conocido como Once II, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4. En el banquillo de los acusados se sentaron el diputado nacional Julio De Vido, que era ministro de Planificación en febrero de 2012, y Gustavo Simeonoff, quien era responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

El 8 de mayo de 2018, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal (Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques) dictó la sentencia de segunda instancia en el juicio Once I, confirmando en lo sustancial el fallo previo, pero reduciendo las penas de todos los condenados y absolviendo a Daniel Lodola, gerente de la Línea Sarmiento.

El 10 de octubre de 2018, el TOCF4 absolvió a De Vido por el estrago ferroviario, aunque lo condenó por administración fraudulenta a cinco años y ocho meses de prisión, además de inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida. Por su parte, Gustavo Simeonoff fue absuelto de todos los cargos.

Julio De Vido y Maximiliano Rusconi juicio Tragedia de Once Julio de Vido y Maximiliano Rusconi durante el juicio por la Tragedia de Once. Télam

El 7 de abril de 2020, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó la solicitud de arresto domiciliario para el maquinista Marcos Córdoba, que había sido pedida con el argumento de la pandemia y el 21 de abril de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para beneficiar con el arresto domiciliario a Jaime.

El 14 de septiembre de 2020, el maquinista Córdoba admitió "haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto" -uno de los cuatro sistemas de frenado del Ferrocarril Sarmiento-, pero aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni le impidió aplicar los frenos manuales. El 24 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas aplicadas al ex secretario de Transporte Schiavi, a los empresarios Sergio y Roque Cirigliano, y al maquinista Córdoba, entre otros.