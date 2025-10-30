El fixture definido para el 132° Abierto Argentino de Polo 2025 que empieza el sábado 1 de noviembre y termina el sábado 6 de diciembre, día de la gran final en la cancha 1 de Palermo.
Abierto Argentino de Polo 2025: conocé el fixture, los equipos y todos los detalles
Este sábado comenzará el esperado Abierto Argentino de Polo 2025, a disputarse en Palermo. Conocé cuándo juegan los 10 equipos participantes y sus jugadores.
-
-
Conocé al detalle del calendario con las fechas y horarios del tercer torneo de la Triple Corona argentina, y los equipos que participarán:
Fecha 1 del Abierto de Palermo
Sábado 1 de noviembre
- UAE Polo vs. La Zeta Kazak (Zona A), cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
- Los Machitos El Refugio vs. Sol de Agosto (Zona A), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+
- Libre: La Natividad La Dolfina
Fecha 2 del Abierto de Palermo
Domingo 2 de noviembre
- La Ensenada vs. La Hache (Zona B), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+
Lunes 3 de noviembre
- Ellerstina Indios Chapaleufú vs. La Dolfina II (Zona B), cancha 2 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+
- Libre: La Irenita La Hache
Fecha 3
Sábado 8 de noviembre
- La Natividad La Dolfina vs. La Zeta Kazak (Zona A), cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
- UAE Polo vs. Ganador P1 (Zona A), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+
- Libre: perdedor P1
Fecha 4
Domingo 9 de noviembre
- La Irenita La Hache vs. La Dolfina II, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
- Ellerstina Indios Chapaleufú vs. Ganador P1 (Zona B), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+
- Libre: perdedor P1
Fecha 5
Sábado 15 de noviembre
- Ganador P1 vs. La Zeta Kazak, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
- La Natividad La Dolfina vs. Perdedor P1, cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+
- Libre: UAE Polo
Fecha 6
Domingo 16 de noviembre
- Ganador P1 vs. La Dolfina II, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
- La Irenita La Hache vs. Perdedor P1, cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+.
- Libre: Ellerstina Indios Chapaleufú
Las zonas del Abierto de Polo de Palermo 2025: cómo se juega
Zona A
- La Natividad La Dolfina
- UAE Polo
- Los Machitos El Refugio
- Sol de Agosto
- La Zeta Kazak, ganador Zona A Clasificación
Zona B
- La Hache La Irenita
- Ellerstina Indios Chapaleufú
- La Ensenada
- La Hache Cría & Polo
- La Dolfina II, ganador Zona B Clasificación.
Los equipos y jugadores del Abierto de Polo de Palermo 2025:
La Natividad La Dolfina
- Camilo Castagnola (10)
- Adolfo Cambiaso (10)
- Bartolomé Castagnola (h.) (10)
- Adolfo Cambiaso (h.) (10)
- Total handicap: 40
La Irenita La Hache
- Francisco Elizalde (9)
- Hilario Ulloa (9)
- Pablo Mac Donough (10)
- Ignatius Du Plessis (9)
- Total handicap: 37
UAE Polo
- Pablo Pieres (9)
- Lucas Monteverde (N) (9)
- Tomás Panelo (9)
- Juan M. Nero (10)
- Total handicap: 37
Ellerstina Indios Chapaleufú
- Facundo Pieres (10)
- Antonio Heguy (8)
- Gonzalo Pieres (9)
- Cruz Heguy (9)
- Total handicap: 36
La Ensenada
- Rufino Bensadón (8)
- Juan Britos (h.) (8)
- Guillermo Caset (h.) (9)
- Jerónimo Del Carril (9)
- Total handicap: 34
La Hache Cría & Polo
- Bautista Bayugar (8)
- Carlos M. Ulloa (8)
- Joaquín Pittaluga (8)
- Ignacio Laprida (6)
- Total handicap: 30
Los Machitos El Refugio
- Victorino Ruiz Jorba (8)
- Alfredo Bigatti (8)
- Diego Cavanagh (8)
- Teodoro Lacau (8)
- Total handicap: 32
Sol de Agosto
- Facundo Sola (8)
- Paco de Narváez (7)
- Benjamín Panelo (8)
- Juan Martín Zubía (9)
- Total handicap: 32
La Zeta Kazak
- Louis Hine (6)
- Lorenzo Chavanne(7)
- David Stirling (9)
- Nicolás Pieres (8)
- Total handicap: 30
La Dolfina II
- Lucas Criado (h.) (7)
- Gonzalo Ferrari (8)
- Mariano González (h.) (8)
- Isidro Strada (8)
- Total handicap: 31
