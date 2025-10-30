Abierto Argentino de Polo 2025: conocé el fixture, los equipos y todos los detalles







Este sábado comenzará el esperado Abierto Argentino de Polo 2025, a disputarse en Palermo. Conocé cuándo juegan los 10 equipos participantes y sus jugadores.

El fixture definido para el 132° Abierto Argentino de Polo 2025 que empieza el sábado 1 de noviembre y termina el sábado 6 de diciembre, día de la gran final en la cancha 1 de Palermo.

Conocé al detalle del calendario con las fechas y horarios del tercer torneo de la Triple Corona argentina, y los equipos que participarán:

Fecha 1 del Abierto de Palermo Sábado 1 de noviembre

UAE Polo vs. La Zeta Kazak (Zona A), cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+

Los Machitos El Refugio vs. Sol de Agosto (Zona A), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+

Libre: La Natividad La Dolfina Fecha 2 del Abierto de Palermo Domingo 2 de noviembre

La Ensenada vs. La Hache (Zona B), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+ Lunes 3 de noviembre

Ellerstina Indios Chapaleufú vs. La Dolfina II (Zona B), cancha 2 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+

Libre: La Irenita La Hache Fecha 3 Sábado 8 de noviembre La Natividad La Dolfina vs. La Zeta Kazak (Zona A), cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+

UAE Polo vs. Ganador P1 (Zona A), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+

Libre: perdedor P1 Fecha 4 Domingo 9 de noviembre La Irenita La Hache vs. La Dolfina II, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+

Ellerstina Indios Chapaleufú vs. Ganador P1 (Zona B), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+

Libre: perdedor P1 Fecha 5 Sábado 15 de noviembre Ganador P1 vs. La Zeta Kazak, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+

La Natividad La Dolfina vs. Perdedor P1, cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+

Libre: UAE Polo Fecha 6 Domingo 16 de noviembre Ganador P1 vs. La Dolfina II, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+

La Irenita La Hache vs. Perdedor P1, cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+.

Libre: Ellerstina Indios Chapaleufú image Las zonas del Abierto de Polo de Palermo 2025: cómo se juega Zona A La Natividad La Dolfina

UAE Polo

Los Machitos El Refugio

Sol de Agosto

La Zeta Kazak, ganador Zona A Clasificación Zona B La Hache La Irenita

Ellerstina Indios Chapaleufú

La Ensenada

La Hache Cría & Polo

La Dolfina II, ganador Zona B Clasificación. Los equipos y jugadores del Abierto de Polo de Palermo 2025: La Natividad La Dolfina Camilo Castagnola (10)

Adolfo Cambiaso (10)

Bartolomé Castagnola (h.) (10)

Adolfo Cambiaso (h.) (10)

Total handicap: 40 La Irenita La Hache Francisco Elizalde (9)

Hilario Ulloa (9)

Pablo Mac Donough (10)

Ignatius Du Plessis (9)

Total handicap: 37 UAE Polo Pablo Pieres (9)

Lucas Monteverde (N) (9)

Tomás Panelo (9)

Juan M. Nero (10)

Total handicap: 37 Ellerstina Indios Chapaleufú Facundo Pieres (10)

Antonio Heguy (8)

Gonzalo Pieres (9)

Cruz Heguy (9)

Total handicap: 36 La Ensenada Rufino Bensadón (8)

Juan Britos (h.) (8)

Guillermo Caset (h.) (9)

Jerónimo Del Carril (9)

Total handicap: 34 La Hache Cría & Polo Bautista Bayugar (8)

Carlos M. Ulloa (8)

Joaquín Pittaluga (8)

Ignacio Laprida (6)

Total handicap: 30 Los Machitos El Refugio Victorino Ruiz Jorba (8)

Alfredo Bigatti (8)

Diego Cavanagh (8)

Teodoro Lacau (8)

Total handicap: 32 Sol de Agosto Facundo Sola (8)

Paco de Narváez (7)

Benjamín Panelo (8)

Juan Martín Zubía (9)

Total handicap: 32 La Zeta Kazak Louis Hine (6)

Lorenzo Chavanne(7)

David Stirling (9)

Nicolás Pieres (8)

Total handicap: 30 La Dolfina II Lucas Criado (h.) (7)

Gonzalo Ferrari (8)

Mariano González (h.) (8)

Isidro Strada (8)

Total handicap: 31

