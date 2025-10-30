SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Abierto Argentino de Polo 2025: conocé el fixture, los equipos y todos los detalles

Este sábado comenzará el esperado Abierto Argentino de Polo 2025, a disputarse en Palermo. Conocé cuándo juegan los 10 equipos participantes y sus jugadores.

El fixture definido para el 132° Abierto Argentino de Polo 2025 que empieza el sábado 1 de noviembre y termina el sábado 6 de diciembre, día de la gran final en la cancha 1 de Palermo.

Conocé al detalle del calendario con las fechas y horarios del tercer torneo de la Triple Corona argentina, y los equipos que participarán:

Fecha 1 del Abierto de Palermo

Sábado 1 de noviembre

  • UAE Polo vs. La Zeta Kazak (Zona A), cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
  • Los Machitos El Refugio vs. Sol de Agosto (Zona A), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+
  • Libre: La Natividad La Dolfina

Fecha 2 del Abierto de Palermo

Domingo 2 de noviembre

  • La Ensenada vs. La Hache (Zona B), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+

Lunes 3 de noviembre

  • Ellerstina Indios Chapaleufú vs. La Dolfina II (Zona B), cancha 2 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+
  • Libre: La Irenita La Hache

Fecha 3

Sábado 8 de noviembre

  • La Natividad La Dolfina vs. La Zeta Kazak (Zona A), cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
  • UAE Polo vs. Ganador P1 (Zona A), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+
  • Libre: perdedor P1

Fecha 4

Domingo 9 de noviembre

  • La Irenita La Hache vs. La Dolfina II, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
  • Ellerstina Indios Chapaleufú vs. Ganador P1 (Zona B), cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | | TV: Plan Premium Disney+
  • Libre: perdedor P1

Fecha 5

Sábado 15 de noviembre

  • Ganador P1 vs. La Zeta Kazak, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
  • La Natividad La Dolfina vs. Perdedor P1, cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+
  • Libre: UAE Polo

Fecha 6

Domingo 16 de noviembre

  • Ganador P1 vs. La Dolfina II, cancha 2 de Palermo | Hora: 14:00 | TV: Plan Premium Disney+
  • La Irenita La Hache vs. Perdedor P1, cancha 1 de Palermo | Hora: 16:30 | TV: Plan Premium Disney+.
  • Libre: Ellerstina Indios Chapaleufú

Las zonas del Abierto de Polo de Palermo 2025: cómo se juega

Zona A

  • La Natividad La Dolfina
  • UAE Polo
  • Los Machitos El Refugio
  • Sol de Agosto
  • La Zeta Kazak, ganador Zona A Clasificación

Zona B

  • La Hache La Irenita
  • Ellerstina Indios Chapaleufú
  • La Ensenada
  • La Hache Cría & Polo
  • La Dolfina II, ganador Zona B Clasificación.

Los equipos y jugadores del Abierto de Polo de Palermo 2025:

La Natividad La Dolfina

  • Camilo Castagnola (10)
  • Adolfo Cambiaso (10)
  • Bartolomé Castagnola (h.) (10)
  • Adolfo Cambiaso (h.) (10)
  • Total handicap: 40

La Irenita La Hache

  • Francisco Elizalde (9)
  • Hilario Ulloa (9)
  • Pablo Mac Donough (10)
  • Ignatius Du Plessis (9)
  • Total handicap: 37

UAE Polo

  • Pablo Pieres (9)
  • Lucas Monteverde (N) (9)
  • Tomás Panelo (9)
  • Juan M. Nero (10)
  • Total handicap: 37

Ellerstina Indios Chapaleufú

  • Facundo Pieres (10)
  • Antonio Heguy (8)
  • Gonzalo Pieres (9)
  • Cruz Heguy (9)
  • Total handicap: 36

La Ensenada

  • Rufino Bensadón (8)
  • Juan Britos (h.) (8)
  • Guillermo Caset (h.) (9)
  • Jerónimo Del Carril (9)
  • Total handicap: 34

La Hache Cría & Polo

  • Bautista Bayugar (8)
  • Carlos M. Ulloa (8)
  • Joaquín Pittaluga (8)
  • Ignacio Laprida (6)
  • Total handicap: 30

Los Machitos El Refugio

  • Victorino Ruiz Jorba (8)
  • Alfredo Bigatti (8)
  • Diego Cavanagh (8)
  • Teodoro Lacau (8)
  • Total handicap: 32

Sol de Agosto

  • Facundo Sola (8)
  • Paco de Narváez (7)
  • Benjamín Panelo (8)
  • Juan Martín Zubía (9)
  • Total handicap: 32

La Zeta Kazak

  • Louis Hine (6)
  • Lorenzo Chavanne(7)
  • David Stirling (9)
  • Nicolás Pieres (8)
  • Total handicap: 30

La Dolfina II

  • Lucas Criado (h.) (7)
  • Gonzalo Ferrari (8)
  • Mariano González (h.) (8)
  • Isidro Strada (8)
  • Total handicap: 31

