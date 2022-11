Alcohol cero al volante: empresarios del vino creen que es un lobby de las gaseosas

La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.

Lobby de empresas y provincias

La ley enfrenta un duro lobby de las provincias vitivinícolas que están en contra de una legislación tan restrictiva. Alegan que afectará la actividad económica del sector de bebidas alcohólicas, y por ende también a sus propias arcas. Por eso sostienen que el límite de 0,5 grados de alcohol en sangre es suficiente a la hora de conducir.

Y además, cámaras empresarias, principalmente la del vino, están en pie de guerra. Adolfo Brennan, vicepresidente de UVA y director de COVIAR, manifestó a Ámbito que "esta ley no va a resolver el problema de la siniestralidad", calificó a la iniciativa de "simplista", y abogó por penas más duras y educación vial.

"Está demostrado que están atacando un segmento (NdR: el que presenta menos de 0,5 grados de alcohol en sangre a la hora de conducir) que no es responsable de la siniestralidad", afirmó. Con respecto a la ley se quejó de que no fueron escuchados y que no se tuvieron en cuenta las propuestas alternativas que plantearon.

Concretamente, proponen una escala de tolerancia, con 0% para menores de 25 años y principiantes, y luego ir subiendo la tolerancia hasta llegar a 0,5. Además, incrementar las penas y lanzar mayores compañas de educación y concientización.

Brennan anticipó que si se sanciona la ley en el Senado tal como está irán a la Justicia. Y alertó que tendrá impacto económico en el sector vitivinícola y en la gastronomía en general.

Pero fue más allá al asegurar que detrás de la ley del alcohol cero al volante están las empresas fabricantes de gaseosas. "Hay un lobby para sustituir el vino de la mesa de los argentinos", aseveró.

En qué provincias rige la ley de "alcohol cero" al volante

La "tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en 12 provincias y 40 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 3.861 personas fallecieron en todo el país como consecuencia de siniestros viales durante 2021. En 1 de cada 4 accidentes está presente el alcohol como factor clave.

Tras la media sanción, el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, agradeció la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de alcohol cero para conducir, y se mostró confiado en que el Senado complete su trámite legislativo.

"Continuamos recorriendo este camino que comenzamos hace más de un año y medio, convencidos de que el alcohol cero al volante es fundamental para tener un país más seguro en materia de seguridad vial", dijo el funcionario, tras presenciar desde el recinto el tratamiento del proyecto.

Para el titular de la ANSV, "esta media sanción que le dieron los diputados de la Nación al proyecto de ley de la ANSV nos demuestra que no estamos equivocados"

"Estamos muy agradecidos con los legisladores por su compromiso con la vida y con todos los familiares de víctimas de tránsito y distintas fundaciones y asociaciones por el esfuerzo y acompañamiento para lograr este avance tan importante en el Congreso", agregó.

Por último, remarcó: "Ahora resta esperar que la Cámara de Senadores vote en el mismo sentido para lograr una ley histórica y necesaria para disociar definitivamente al alcohol de la conducción en la Argentina".