Tras estar ocho años prófugo, detuvieron a un taxista denunciado por abuso sexual

Sin embargo, consideró que si Escobar Ayllón va a la cárcel "no va a reparar su daño" y fue dura con la Justicia por la demora que tuvo la investigación de su caso.

"Con esto se termina un ciclo que no tiene que ver con el tipo que me violó, sino con la Justicia en sí. El acceso a la justicia es algo integral, que pueda tener cara a cara al tipo que me violó y que él responda ante la justicia. Yo estuve ocho años respondiendo ante la Justicia y los medios como si yo hubiese sido la que hizo algo mal. Todo para que la causa no se muera en los tribunales. Eso te hace pensar que la justicia es una mierda", opinó la joven.

En cuanto a su victimario expresó: "No se le puede arruinar así la vida a una piba de 20 años. Hay mucha misericordia en mi corazón. Yo creo que no es algo que me hizo a mí puntualmente. Cuando una persona viola genera mucho dolor. No solamente en la víctima, sino en las familias. La de la víctima y en la suya. Sé que él tiene hijas. Ahora pienso en ellas y ojalá ellas lo puedan perdonar", agregó Ponz, quien escribió y publicó en 2022 el libro "La mala víctima" en el cual cuestiona "el estándar de lo que es ser una buena víctima que propone el sistema patriarcal".

La detención de Escobar Ayllón

El taxista Escobar Ayllón llegó cerca de las 3 de la madrugada al aeropuerto internacional de Ezeiza desde Bolivia, donde fue detenido ayer en inmediaciones del Mercado de Ciudad Satélite, en el departamento de La Paz, por agentes del Centro de Investigación Policial de Bolivia.

Taxista detenido por abuso.jpg Tito Franklin Escobar Ayllón. Télam.

El hombre llegó escoltado por efectivos del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado y de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Quedó alojado en la Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano.

El acusado estaba primero en la lista de prófugos más buscados por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) y será indagado en las próximas horas por el juez en lo Criminal y Correccional 2, Manuel Gorostiaga, y el fiscal Eduardo Cubría. Está imputado por el delito de "abuso sexual agravado por el acceso carnal".