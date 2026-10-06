Tres argentinos aparecen entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura 2026: quiénes son

Tres escritores nacionales figuran en las apuestas previas a la definición del prestigioso galardón, que se anunciará este jueves 8 de octubre.

Samanta Schweblin aparece entre los nombres que suenan para el Nobel de Literatura 2026.

Tres escritores argentinos aparecen entre los nombres que concentran expectativas antes del anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026, previsto para este jueves. César Aira se ubica entre los cinco mejor posicionados en el mercado de apuestas, mientras que Mariana Enríquez y Samanta Schweblin también figuran entre las posibilidades para quedarse con el prestigioso galardón.

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La presencia argentina cobra especial relevancia porque el país nunca consiguió un Nobel de Literatura . Entre los tres, Aira aparece como el mejor ubicado, mientras Schweblin también fue mencionada por críticos literarios suecos como una alternativa dentro de una nueva generación de escritoras latinoamericanas.

Sin embargo, ninguno de esos nombres constituye una candidatura confirmada . La Academia Sueca mantiene en secreto durante 50 años tanto sus deliberaciones como la lista de nominados, por lo que las especulaciones surgen de especialistas, críticos y mercados de apuestas.

César Aira aparece como el argentino con mayores posibilidades según el mercado elaborado por Betsson. Con una cuota de 9.00, se encuentra entre los cinco primeros puestos, detrás de la china Can Xue, con 5.00; la canadiense Anne Carson, con 7.00; y el australiano Gerald Murnane, con 8.00. Comparte posición con el indio Amitav Ghosh.

El escritor, traductor y ensayista nacido en Coronel Pringles es un nombre recurrente en las especulaciones alrededor del Nobel y durante los últimos años apareció en reiteradas oportunidades entre los posibles ganadores.

La lista argentina se completa con Mariana Enríquez, que registra una cuota de 27.00.

Mariana Enríquez aparece entre los nombres que circulan antes del anuncio.

Samanta Schweblin, la argentina que aparece entre las candidatas

La periodista Lina Kalmteg, de la radio pública sueca SR, consideró que podría haber llegado el momento de reconocer a una escritora hispanohablante de América Latina y destacó la renovación que atravesó la literatura de la región durante los últimos años: “En los últimos años se ha hablado mucho del 'milagro literario latinoamericano', esa nueva generación que sucedió a los autores masculinos adeptos al realismo mágico, como Gabriel García Márquez”, sostuvo.

Según Kalmteg, las escritoras adquirieron un papel central dentro de esa nueva generación: “En este nuevo auge, son las mujeres quienes se imponen, con una escritura a menudo teñida de feminismo, pero también a veces bastante oscura y violenta, salpicada de toques surrealistas”, señaló.

Samanta Schweblin fue destacada por críticos literarios suecos.

En ese escenario mencionó específicamente a Schweblin como una alternativa “interesante y sorprendente”, aunque consideró que “seguramente aún es demasiado joven”. La argentina se consolidó como una de las figuras de la literatura latinoamericana contemporánea a partir de obras como "Distancia de rescate", "Siete casas vacías" y "Pájaros en la boca".

Otra de las latinoamericanas que aparece en las especulaciones es Cristina Rivera Garza, cuya producción incluye novelas, ensayos y poesía. Entre sus títulos se encuentran "El invencible verano de Liliana" y "Nadie me verá llorar", traducidos a decenas de idiomas.

América Latina lleva 16 años sin recibir el Nobel de Literatura. El último escritor de la región en obtenerlo fue el peruano Mario Vargas Llosa, reconocido en 2010.

Quiénes son los otros nombres que suenan para el Nobel

Entre las principales candidatas también aparece Jamaica Kincaid, escritora antiguano-estadounidense de 77 años reconocida por una obra poscolonial atravesada por cuestiones vinculadas con la identidad, la familia y la cultura.

“Ya es hora de que lo obtenga Jamaica Kincaid”, consideró Victor Malm, jefe de cultura del diario Expressen. Björn Wiman, responsable cultural de Dagens Nyheter, coincidió en que la escritora “hace tiempo que da que hablar”.

También figura entre las posibilidades la escritora china Can Xue, cuya producción ha sido comparada con la de Franz Kafka por los universos inquietantes y pesadillescos presentes en sus novelas.

A ellos se suman candidatos que aparecen habitualmente en las especulaciones, como Gerald Murnane, Alexis Wright y Thomas Pynchon, además de la alemana Jenny Erpenbeck y la vietnamita Duong Thu Huong.

La Academia Sueca llega a la nueva edición después de una profunda renovación interna tras el escándalo de abuso sexual de 2018. Casi la mitad de los premios otorgados desde entonces fueron para mujeres, aunque siguen representando una minoría en la historia del reconocimiento: solo 18 de los 122 galardonados fueron escritoras.

El misterio terminará este jueves a las 13 de Suecia, las 11 GMT, cuando se anuncie al ganador del Nobel de Literatura 2026. Además del reconocimiento internacional, el elegido recibirá 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos u$s1,2 millones.