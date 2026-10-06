Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física 2026 por sus descubrimientos sobre los neutrinos

El científico belga fue reconocido por sus aportes decisivos al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El científico recibió el máximo reconocimiento por sus aportes al Observatorio IceCube y al estudio de neutrinos de origen astrofísico.

La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física 2026 a Francis Halzen por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. El reconocimiento destaca una investigación que permitió observar partículas provenientes de algunos de los procesos más energéticos del universo.

Halzen fue una figura central en el desarrollo de IceCube , un gigantesco observatorio construido en el hielo del Polo Sur. El científico identificó que las características del hielo antártico podían aprovecharse para detectar neutrinos, partículas subatómicas que atraviesan la materia y que resultan extremadamente difíciles de observar.

El proyecto IceCube ocupa aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo y cuenta con miles de sensores de luz instalados a gran profundidad. Estos instrumentos permiten registrar las señales producidas cuando los neutrinos interactúan con el hielo y generan partículas secundarias.

La importancia del observatorio radica en que los neutrinos pueden viajar enormes distancias sin ser desviados por campos magnéticos ni absorbidos fácilmente por la materia. De esta manera, su detección permite obtener información sobre fenómenos cósmicos extremadamente violentos y estudiar regiones del universo que no pueden observarse únicamente mediante la luz.

La Academia Sueca destacó especialmente la visión y el liderazgo científico de Halzen para convertir el hielo antártico en una herramienta para la investigación de partículas. Gracias a IceCube, los científicos pudieron detectar neutrinos de muy alta energía procedentes de fuentes astrofísicas lejanas.

El hallazgo abrió una nueva ventana para estudiar el universo. Además de la astronomía tradicional basada en la luz, los investigadores cuentan ahora con los neutrinos como mensajeros cósmicos capaces de aportar información sobre los procesos que ocurren alrededor de objetos y fenómenos de enorme potencia energética.

El científico belga Francis Holzen.

Quién es Francis Halzen, ganador del Premio Nobel de Física 2026

Francis Halzen nació el 23 de marzo de 1944 en Tienen, Bélgica, y se formó en la Universidad de Lovaina, donde obtuvo una maestría en Física en 1966 y un doctorado en 1969. Tras una etapa como investigador asociado en el CERN, en 1972 se incorporó a la Universidad de Wisconsin-Madison, institución en la que desarrolló prácticamente toda su carrera académica y donde actualmente es profesor distinguido. Según su perfil biográfico en Wikipedia, desde la década de 1970 se convirtió en una figura destacada de la física de rayos cósmicos y la física de astropartículas.

Su trayectoria quedó especialmente ligada al estudio de los neutrinos, partículas subatómicas extremadamente difíciles de detectar. En 1987 comenzó a trabajar en el proyecto AMANDA, que buscaba aprovechar el hielo antártico para registrar las señales producidas por estas partículas. El experimento demostró que la idea era viable, aunque sus limitaciones llevaron a Halzen a impulsar un detector mucho mayor y más profundo. En 2005 comenzó la construcción de IceCube, concebido como sucesor de AMANDA y finalmente operativo desde 2010.

Holzen, el ganador del Nobel 2026 de Física.

El resultado transformó la forma de estudiar el universo. IceCube ocupa un kilómetro cúbico de hielo bajo el Polo Sur y utiliza miles de sensores de luz para detectar las interacciones producidas por los neutrinos. En 2013, el observatorio logró una evidencia clara de neutrinos de muy alta energía procedentes de fuera de la Vía Láctea, un resultado que impulsó el desarrollo de la llamada astronomía de neutrinos y permitió investigar fenómenos cósmicos extremadamente energéticos.

A lo largo de su carrera, Halzen recibió numerosos reconocimientos por su trabajo en física de astropartículas, entre ellos el Premio Balzan en 2015, el Premio Bruno Pontecorvo en 2018 y el Yodh Prize en 2019. En 2024 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y en 2026 recibió la Medalla de la American Physical Society por sus contribuciones a la astrofísica de neutrinos. Ahora, a los 82 años, suma el máximo reconocimiento de la ciencia: el Premio Nobel de Física 2026, otorgado por sus contribuciones decisivas al Observatorio IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Nobel de Física: por qué la Antártida fue clave para el descubrimiento de Francis Halzen

La Antártida fue fundamental para el trabajo de Francis Halzen porque el físico descubrió que el enorme volumen de hielo transparente bajo el Polo Sur podía funcionar como un gigantesco detector natural de neutrinos. Estas partículas atraviesan la materia casi sin interactuar y son extremadamente difíciles de detectar; cuando una de ellas choca con un núcleo atómico, produce un destello de luz que los sensores instalados en el hielo pueden registrar.

La elección del Polo Sur no fue casual: el hielo profundo es oscuro, muy estable y prácticamente libre de interferencias, condiciones ideales para captar las débiles señales producidas por los neutrinos. Sobre esa idea se construyó IceCube, un observatorio que ocupa un kilómetro cúbico de hielo y cuenta con 5.160 sensores. Su funcionamiento permitió detectar neutrinos de altísima energía procedentes de fuera de nuestra galaxia y abrió una nueva forma de observar los fenómenos más violentos del universo.

Premios Nobel 2026: cuándo se conocerán a los ganadores

El calendario oficial dispuesto para revelar las distinciones contempla la entrega de un anuncio por jornada técnica, abarcando desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de octubre. La agenda completa de las presentaciones contempla las siguientes fechas por categoría:

Lunes 5 de octubre : Premio Nobel de Fisiología o Medicina - Ganadores Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel

: Premio Nobel de Fisiología o Medicina - Ganadores y a los alemanes Martes 6 de octubre : Premio Nobel de Física - Ganador Francis Holzen

: Premio Nobel de Física - Ganador Francis Holzen Miércoles 7 de octubre : Premio Nobel de Química

: Premio Nobel de Química Jueves 8 de octubre : Premio Nobel de Literatura

: Premio Nobel de Literatura Viernes 9 de octubre : Premio Nobel de la Paz

: Premio Nobel de la Paz Lunes 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel

Premios Nobel: horarios de Argentina

Debido a la diferencia de huso horario con Europa Central, el seguimiento de los comunicados en Argentina demandará madrugar durante las jornadas de publicación. Los horarios previstos para la difusión local son los siguientes: