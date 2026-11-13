La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, que se celebrará este sábado 14 de noviembre con la participación récord de más de 350 espacios culturales que abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada.
La Noche de los Museos 2026 en Buenos Aires: actividades propuestas y más en el Teatro Colón y el Palacio Libertad
Este sábado 14 de noviembre más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada.
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La Noche de los Museos 2026: día, horarios, posibles recorridos y funcionamiento del transporte
Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la 22ª edición del encuentro superará las 320 instituciones que participaron en 2025 y ofrecerá una programación que incluirá exposiciones, visitas guiadas, música en vivo, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas.
El Teatro Colón se suma a la Noche de los Museos abriendo sus puertas y con propuestas en el Colón Fábrica
Teatro Colón, Libertad 621. De 23:45 a 4:00 horas.
Entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.
- El público podrá recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del teatro durante la madrugada, en una propuesta abierta y gratuita para vivir el Colón desde una nueva perspectiva.
- La propuesta tendrá una duración aproximada de 15 minutos y contará con intervenciones artísticas. Además, a partir de las 3am un DJ pasará electro ópera en el Salón Dorado.
Colón Fábrica, Av. Don Pedro de Mendoza 2163, La Boca. De 18:00 a 24:00 horas.
No requiere reserva previa de entradas, y el ingreso está asegurado.
- El recorrido por la muestra permanente de escenografías, utilería y vestuario de producciones originales del Teatro Colón, contará con anfitriones que recibirán a los asistentes caracterizados con vestuario del Teatro.
- Además de las escenografías clásicas de producciones como Turandot, Rigoletto, Nabucco, y Madama Butterfly, la nueva escenografía de la ópera Billy Budd (creada por Marcelo Lombardero) permite recorrerla por dentro, y entrar al "camarote" de Billy. Esta puesta recibió el premio a la Mejor Nueva Producción Latinoamericana otorgado por Ópera XXI en colaboración con Ópera Latinoamérica (OLA).
- A diferencia de las visitas regulares, cada escenografía contará con iluminación puntual, que permitirá apreciar el predio de noche y descubrirlo desde otra perspectiva.
El Palacio Libertad se suma a La Noche de los Museos con experiencias para toda la familia
Palacio Libertad, Sarmiento 151. De 16 a 24 horas.
El sábado 14 de noviembre, el Palacio Libertad será una de las sedes de La Noche de los Museos, con una programación especial desde las 16 h y hasta la madrugada. Entre las propuestas se encuentran Helix, el festival internacional que cruza arte, ciencia y tecnología, un concierto en el Auditorio Nacional a cargo de Camané, voz destacada del fado contemporáneo, recitales en el escenario de la explanada, danza en La Cúpula, proyecciones de cine, obras y talleres para los más chicos, teatro y las exposiciones en los distintos pisos del centro cultural.
Actividades de Coros, Orquestas y Ballets nacionales en La Noche de los Museos
Concierto «Resonancias de una Noche» — 20:30 a 22:30 hs Museo Evita
Coro Polifónico Nacional de Ciegos "Carlos Larrimbe" + Cuarteto de Clarinetes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía". Entrada libre y gratuita.
Repertorio Menuetto del Cuarteto para cuerdas en sol mayor, K.387 | Wolfgang A. MozartCanción sin palabras n° 8 | Felix MendelssohnRoja boca | Paz MartínezWhen I’m sixty four | John Lennon / Paul McCartneyMúsica de la película La máscara del zorro | James HornerAdiós Nonino | Astor PiazzollaAlfonsina y el mar | Ariel Ramírez / Félix Luna
Integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, dúo de saxos
Confitería del Molino I 20:30 hs I Av. Rivadavia 1815, esquina Av. Callao, CABA.
Programa: De Algún Modo - Jorge Retamoza - Escolaso - Astor Piazzolla - A Don Agustin Bardi - Horacio Salgan - Canaro en Paris - Alejandro Scarpino y Juan Caldarella - La Cumparsita - Gerardo Matos Rodriguez.
Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de música Argentina Juan de Dios Filiberto y del Ballet Folklórico Nacional
Presentan: Buenos Aires, entre tangos y nostalgias
Confitería del Molino I 20:45 y 21.55 hs I Av. Rivadavia 1815, esquina Av. Callao, CABA
Intérpretes: cinco músicos y cuatro bailarines.
Compañía Nacional de Danza Contemporánea
Algo inútil I de Gustavo Lesgart (fragmento)
Casa Nacional del Bicentenario | 20:30 y 21:30 hs I Riobamba 985 | CABA
Director de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Gustavo Lesgart
Subdirectora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Marina Giancaspro.
Ballet Folklórico Nacional
Espectáculo: Estampas y Seminario de Chacarera
Sindicatura General de la Nación I 20.30 hs I Av. Corrientes 379
Estampas, un espectáculo de creaciones coreográficas inspiradas en distintas regiones del país, y un Seminario de Chacarera abierto al público, que culminará con una práctica grupal.
Todas las actividades son con entradas gratuitas.