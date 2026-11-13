La Noche de los Museos 2026 en Buenos Aires: actividades propuestas y más en el Teatro Colón y el Palacio Libertad

Este sábado 14 de noviembre más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada.

Llega una nueva edición de La Noche de los Museos en CABA.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos , que se celebrará este sábado 14 de noviembre con la participación récord de más de 350 espacios culturales que abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19 y las 2 de la madrugada.

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Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la 22ª edición del encuentro superará las 320 instituciones que participaron en 2025 y ofrecerá una programación que incluirá exposiciones, visitas guiadas, música en vivo, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas.

Entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Colón Fábrica, Av. Don Pedro de Mendoza 2163, La Boca. De 18:00 a 24:00 horas.

No requiere reserva previa de entradas, y el ingreso está asegurado.

El recorrido por la muestra permanente de escenografías, utilería y vestuario de producciones originales del Teatro Colón, contará con anfitriones que recibirán a los asistentes caracterizados con vestuario del Teatro.

Además de las escenografías clásicas de producciones como Turandot, Rigoletto, Nabucco, y Madama Butterfly, la nueva escenografía de la ópera Billy Budd (creada por Marcelo Lombardero) permite recorrerla por dentro, y entrar al "camarote" de Billy. Esta puesta recibió el premio a la Mejor Nueva Producción Latinoamericana otorgado por Ópera XXI en colaboración con Ópera Latinoamérica (OLA).

A diferencia de las visitas regulares, cada escenografía contará con iluminación puntual, que permitirá apreciar el predio de noche y descubrirlo desde otra perspectiva.

El Palacio Libertad se suma a La Noche de los Museos con experiencias para toda la familia

Palacio Libertad, Sarmiento 151. De 16 a 24 horas.

El sábado 14 de noviembre, el Palacio Libertad será una de las sedes de La Noche de los Museos, con una programación especial desde las 16 h y hasta la madrugada. Entre las propuestas se encuentran Helix, el festival internacional que cruza arte, ciencia y tecnología, un concierto en el Auditorio Nacional a cargo de Camané, voz destacada del fado contemporáneo, recitales en el escenario de la explanada, danza en La Cúpula, proyecciones de cine, obras y talleres para los más chicos, teatro y las exposiciones en los distintos pisos del centro cultural.

Actividades de Coros, Orquestas y Ballets nacionales en La Noche de los Museos

Concierto «Resonancias de una Noche» — 20:30 a 22:30 hs Museo Evita

Coro Polifónico Nacional de Ciegos "Carlos Larrimbe" + Cuarteto de Clarinetes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía". Entrada libre y gratuita.

Repertorio Menuetto del Cuarteto para cuerdas en sol mayor, K.387 | Wolfgang A. MozartCanción sin palabras n° 8 | Felix MendelssohnRoja boca | Paz MartínezWhen I’m sixty four | John Lennon / Paul McCartneyMúsica de la película La máscara del zorro | James HornerAdiós Nonino | Astor PiazzollaAlfonsina y el mar | Ariel Ramírez / Félix Luna

Integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, dúo de saxos

Confitería del Molino I 20:30 hs I Av. Rivadavia 1815, esquina Av. Callao, CABA.

Programa: De Algún Modo - Jorge Retamoza - Escolaso - Astor Piazzolla - A Don Agustin Bardi - Horacio Salgan - Canaro en Paris - Alejandro Scarpino y Juan Caldarella - La Cumparsita - Gerardo Matos Rodriguez.

Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de música Argentina Juan de Dios Filiberto y del Ballet Folklórico Nacional

Presentan: Buenos Aires, entre tangos y nostalgias

Confitería del Molino I 20:45 y 21.55 hs I Av. Rivadavia 1815, esquina Av. Callao, CABA

Intérpretes: cinco músicos y cuatro bailarines.

Compañía Nacional de Danza Contemporánea

Algo inútil I de Gustavo Lesgart (fragmento)

Casa Nacional del Bicentenario | 20:30 y 21:30 hs I Riobamba 985 | CABA

Director de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Gustavo Lesgart

Subdirectora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Marina Giancaspro.

Ballet Folklórico Nacional

Espectáculo: Estampas y Seminario de Chacarera

Sindicatura General de la Nación I 20.30 hs I Av. Corrientes 379

Estampas, un espectáculo de creaciones coreográficas inspiradas en distintas regiones del país, y un Seminario de Chacarera abierto al público, que culminará con una práctica grupal.

Todas las actividades son con entradas gratuitas.