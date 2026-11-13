Alquileres en CABA: proponen crear un Sistema de Puntuación para inquilinos y dueños y un Programa de Garantías gratuitas

Los proyectos fueron presentados por el legislador larretista Emmanuel Ferrario. En el primer caso, impulsan la creación de una plataforma de adhesión voluntaria donde, mediante indicadores, se medirá el cumplimiento contractual de ambas partes. En paralelo, elevaron un texto para favorecer el otorgamiento de seguros para alquilar.

El legislador porteño y presidente del bloque larretista de Confianza y Desarrollo, Emmanuel Ferrario, presentó dos proyectos de ley en la Legislatura para, en primer lugar, crear un Sistema de Puntuación para Alquileres y, en paralelamente, formalizar un Programa de Garantías públicas, gratuitas y accesibles para los inquilinos.

En poco más de dos décadas, la proporción de inquilinos en la Ciudad pasó del 24% en 2003 al 36%, mientras que, paralelamente, el número de propietarios se redujo del 64% al 52%.

Al mismo tiempo, según indica el legislador, l os menores de 30 años que eran propietarios representaban el 42% en 1980 y el 31% en 1990, mientras que en la actualidad representan apenas el 10%. En sentido inverso, el 80% de quienes alquilan monoambientes tiene menos de 30 años, mientras que el 81% de los propietarios tiene más de 65 años.

La primera iniciativa propone reducir algunas de las barreras y asimetrías de información que actualmente dificultan la celebración de nuevos contratos de alquiler. Entre los obstáculos que enfrentan quienes buscan celebrar un contrato de locación, Ferrario identifica a las exigencias de acreditación de ingresos, la presentación de garantías propietarias, la contratación de seguros de caución y la constitución de depósitos.

Actualmente, el inquilino no cuenta con un mecanismo que le permita acreditar ante un nuevo locador el cumplimiento de sus obligaciones en un contrato previo. "Quien cumple correctamente con sus contratos de alquiler acumula una reputación que, al finalizar cada locación, puede perderse como antecedente formalmente acreditable", señala. Mientras que quien cuenta con suficiente patrimonio o con acceso a una garantía familiar tiene el respaldo suficiente más allá de su comportamiento contractual anterior.

Para reducir esa brecha, Ferrario propone crear el Sistema de Puntuación para Alquileres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se conformará en base a datos sobre el pago puntual de alquileres, expensas y servicios, la conservación del inmueble, la duración y continuidad de los contratos y las referencias de otros inquilinos.

A partir de esa información, se dará forma a la Plataforma Digital de Puntuación para Alquileres mediante la cual se gestionará el sistema. Dentro de la misma funcionarán dos indicadores: la Plataforma del Buen Inquilino (PBIn) y la Plataforma del Buen Locador (PBL) que mediante una calificación objetiva sintetizarán los antecedentes de las partes.

"El Sistema se concibe como una herramienta bilateral. Así como permite que un locador pueda consultar información sistematizada sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por un inquilino en relaciones locativas anteriores, también permite que un inquilino pueda acceder a información equivalente respecto del comportamiento contractual de un locador. De esta manera, se busca generar una herramienta que aporte información relevante y verificable a ambas partes de la relación contractual", señala el legislador.

La adhesión al sistema será voluntaria y, según aclara el proyecto, la decisión de no incorporarse no podrá constituir una causal de rechazo de una solicitud de locación ni tampoco generar perjuicio alguno para el inquilino o el locador. "La herramienta no pretende convertirse en un requisito adicional para alquilar, sino ofrecer una alternativa para quienes consideren conveniente contar con un mecanismo público y uniforme que aporte información adicional al momento de evaluar una relación locativa", añade.

Las inmobiliarias matriculadas ante el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) y las plataformas digitales podrán adherir al Sistema y, con el consentimiento del locador, registrar en su representación los contratos y sumar referencias del inquilino. En tanto que los inquilinos podrán solicitar una Constancia de Cumplimiento Fiscal expedida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que acredite su comportamiento.

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Programa Alquiler Garantizado

En paralelo, Ferrario también impulsa otro proyecto para dar forma al Programa Alquiler Garantizado de CABA para hacer frente a uno de los principales obstáculos de quienes actualmente buscan alquilar una vivienda: la exigencia de garantías propietarias, depósitos o seguros de caución.

La garantía será otorgada por el Banco Ciudad a quienes demuestren ingresos suficientes para afrontar el alquiler, cuyo valor no deberá superar el equivalente a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles. El beneficiario no podrá ser titular de un dominio ni ser usufructuario de un inmueble apto para vivienda y el locador no podrá ser su cónyuge, conviviente ni pariente hasta el segundo grado.

La iniciativa propone crear el Fondo Fiduciario de Garantía del Programa Alquiler Garantizado, que se encargará de contragarantizar las garantías emitidas por el Banco Ciudad en el marco del Programa. Se encargará de reintegrar a la entidad los pagos efectuados en su ejecución y atender los gastos de su administración.

El Fondo se integrará con:

Las partidas que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto; La proporción que fije anualmente la Ley de Presupuesto de las utilidades distribuidas al Gobierno de la Ciudad por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 45 de la Ley N° 1.779 (texto consolidado por Ley N° 6.764) Los recuperos derivados de los pagos efectuados en ejecución de las garantías; El producido de la inversión de sus recursos; Donaciones, legados y otros aportes que se reciban con destino específico al Programa

La propuesta contó con aportes de la legisladora y presidenta del bloque de la UCR, Manuela Thourte, y de Manuel Socías, titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA).

Estarán habilitados a acceder al Programa Alquiler Garantizado las siguientes personas:

Personas de entre dieciocho (18) y veintinueve (29) años que celebren su primer contrato de locación con destino a vivienda; Personas que tengan a su cargo un hijo o hija menor de cinco (5) años, por naturaleza, por adopción o en guarda con fines de adopción, o que se encuentren cursando un embarazo, ellas o su cónyuge o conviviente; Personas con discapacidad o que tengan a su cargo al menos un hijo o hija con discapacidad, acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente; Personas jubiladas, pensionadas o titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); Personas que acrediten un historial de buen cumplimiento de sus obligaciones locativas, conforme los parámetros objetivos, verificables y no discriminatorios que a tales fines desarrolle la Autoridad de Aplicación, sobre la base de la documentación e información que el propio solicitante aporte voluntariamente con ese objeto.

Ambas iniciativas tendrán como autoridad de aplicación al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y contemplan el resguardo de los datos personales, patrimoniales y crediticios de acuerdo a la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley N° 1.845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tanto el Programa de Alquiler Garantizado como el Sistema de Puntuación para Alquileres "parten de un mismo diagnóstico, pero ofrecen respuestas diferentes y complementarias", según señala Ferrario. Mientras el primero "procura resolver la dificultad que surge cuando una persona reúne condiciones para afrontar el alquiler pero no cuenta con determinadas formas de respaldo patrimonial", el segundo procura "que el buen cumplimiento demostrado en relaciones locativas anteriores pueda convertirse en un antecedente portable".

La iniciativa es acompañada por sus compañeros de bloque Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri y Edgardo Alifraco, además de Thourte. Recientemente fue girada a las comisiones de Vivienda y de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera para dar inicio a su disución.