Detuvieron a un padre y un hijo mientras intentaban robar 13 patos de los Lagos de Palermo + Agregar ámbito en









Los acusados son oriundos de San Martín y tienen 36 y 15 años. Se grabaron agarrando a los animales del cuello y llevándolos a su camioneta.

Los animales estaban dentro de una camioneta.

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes por la madrugada a un hombre de 36 años y su hijo de 15, tras encontrarlos intentando llevarse 13 patos del Lago de Regatas, en Palermo. Los animales estaban dentro de cajas en el interior de una camioneta.

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El procedimiento policial, que se dio cerca de las 6, ocurrió mientras los sospechosos cargaban cajas con las aves en el Parque 3 de Febrero. Un agente de la Comisaría Vecinal 14 C advirtió el movimiento y pidió apoyo para inspeccionar el vehículo.

Captura insólita: un padre y un hijo fueron detenidos mientras intentaban robar 13 patos de los Lagos de Palermo El hecho fue grabado con un celular, en el que se lo vio al adolescente acercándose a la orilla de uno de los lagos. En eso, tras caminar despacio para no espantar a los animales, se abalanzó para tomarlos del cuello y así llevarlos rápido a la camioneta.

Un hombre de 36 años y su hijo de 15 intentaron robar 13 patos robados del Lago de Regatas, en Palermo. El Vigia (X) Los efectivos hallaron tres cajas de cartón con los animales, que fueron recuperados y devueltos al lago; también secuestraron vehículo. El hombre y su hijo residen en San Martín, provincia de Buenos Aires. La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron, ordenó la detención de ambos.

Un antecedente en 2025 En septiembre de 2025 sucedió un caso similar, cuando un joven de aproximadamente 20 años robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los trasladó en auto hasta una vivienda, donde los soltó en una pileta con agua clorada. Esto pudo afectar la salud de las aves, ya que fueron retiradas de su hábitat.

En esa ocasión, el joven había arrojado migas de pan sobre la orilla para atraer a los animales y, cuando comenzaron a comer, los tomó bruscamente de la cabeza. La inmersión de los gansos en agua con cloro puede causar irritación en las almohadillas de las patas y en la piel de estas aves acuáticas. La ingesta de esa agua también puede provocar problemas gastrointestinales, entre ellos diarreas hemorrágicas.