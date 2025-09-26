Los ADRs repuntan hasta 5% pero los bonos en dólares caen, a la espera de la licitación del Tesoro







Los operadores todavía procesan los anuncios de salvataje desde EEUU, aún pendientes de aprobación final.

Depositphotos

Los ADRs de empresas argentinas retoman la senda alcista este viernes y anotan avances de hasta casi 5% en Wall Street, mientras que los bonos en dólares bajan tras las fuertes subas registradas entre lunes y miércoles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mercado pondrá el foco este viernes en la licitación de deuda en pesos, donde el Tesoro busca renovar unos $5,6 billones. El jueves el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la inclusión de tres nuevos bonos atados al dólar en la oferta de esta colocación. Se trata de tres bonos al 31 de octubre (D31O5), al 28 de noviembre (D28N5) y al 15 de diciembre (TZVD5), en medio de un mayor apetito por cobertura observado este jueves el mercado de futuros.

"Observamos una reversión de la tendencia positiva que habían mostrado los activos argentinos en las últimas semanas. Sin embargo, en una jornada adversa para los mercados locales, tanto los bonos Bopreales del BCRA como los instrumentos que ofrecen cobertura cambiaria registraron una alta demanda lo que incitó al gobierno a incluso aumentar la oferta por instrumentos DLLK de cara a la licitación de hoy", explicaron desde Delphos.

El sector agroexportador tendrá hasta el martes de la próxima semana para liquidar el 90% de los u$s7.000 millones declarados bajo el esquema de retenciones en 0%. El jueves, el sector agroexportador concretó una cifra récord superior a los u$s1.000 millones. "Como contracara, se registró una fuerte demanda de instrumentos de cobertura. Dado que aún rige la restricción cruzada para empresas, las alternativas disponibles para las cerealeras se reducen a contratos futuros de dólar y a bonos dollar linked", explicaron desde el mismo informe.