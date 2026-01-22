Un cambio retroactivo en el impuesto a las ganancias: ARCA actualiza el piso salarial + Seguir en









La medida eleva los umbrales salariales y redefine el alcance sobre los ingresos formales.

La medida retroactiva al 1° de enero obliga a las empresas a recalcular retenciones previas, con devoluciones a favor de los trabajadores cuando corresponda Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó las escalas y deducciones del Impuesto a las Ganancias con efecto retroactivo a enero, en función de la inflación del segundo semestre de 2025. Los nuevos parámetros regirán entre enero y julio de este año para trabajadores en relación de dependencia. La actualización alcanza tanto a las escalas del impuesto como a las deducciones personales y por cargas de familia, con el objetivo de corregir el impacto del aumento de precios sobre los salarios nominales.

El ajuste se calculó sobre una variación inflacionaria acumulada del 14,29%, entre julio y diciembre de 2025, tal como establece la normativa vigente. De esta forma, el organismo busca evitar que la suba de ingresos por paritarias empuje a más contribuyentes dentro del impuesto sin mejoras reales en el poder adquisitivo.

arca.webp Cuáles son los montos actualizados para tributar Con los nuevos valores, un trabajador soltero sin hijos comenzará a tributar Ganancias a partir de un ingreso mensual neto de $2.490.038. Para un empleado casado sin hijos, el piso se ubica en $2.894.000, mientras que el umbral asciende a $3.302.179 netos mensuales en el caso de un trabajador casado con dos hijos.

El esquema incorpora además deducciones más altas:

La ganancia no imponible quedó fijada en $5.151.802,50

La deducción por cónyuge se actualizó a $4.851.964,66

La correspondiente a cada hijo alcanzó los $2.446.863,48. A su vez, la deducción especial trepó a $18.031.308,76, con impacto directo en el monto que se descuenta cada mes en los recibos de sueldo.