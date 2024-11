Un enjambre de avispas lo castigó por orinar en un árbol y ahora pelea por su vida

La víctima, de 56 años, se encontraba en las calles Casiano Casas y Washington , en la zona norte de Rosario, y no dudó en accionar de ese modo, frenar frente a la planta y satisfacer su necesidad inmediata. Lo que nunca iba a imaginar es que terminaría picado por una multitud de avispas.

Acto seguido y debido a las deficiencias que mostraba el paciente, los médicos lo intubaron y lo pasaron a terapia intensiva en estado crítico.

“Intenté acercarme, pero las avispas, las picaduras fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho. Eran todas avispas, no se le veía la piel de la cantidad que tenía. Pensé que había muerto, se dejó de mover”, declaró uno de los comerciantes que intentó ayudar al hombre.