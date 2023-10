Una empresa argentina apuesta por la producción y expansión de armas no letales







Este equipamiento ya se utiliza con éxito en la provincia de Córdoba y, en el corto plazo, también lo usarán las fuerzas de seguridad de Brasil y Uruguay.

Las armas no letales que ya circulan con éxito en Córdoba

La única empresa de Argentina que produce pistolas está ejecutando un plan de expansión que incluye la producción de armas no letales. Este equipamiento ya se utiliza con éxito en la provincia de Córdoba y, en el corto plazo, también lo usarán las fuerzas de seguridad de Brasil y Uruguay.

Bersa fue creada en 1958 por tres inmigrantes italianos. En el 74 realizaron su primera exportación y, actualmente, vende al exterior el 85% de su producción. El no depender del mercado interno le permitió sobrevivir a los vaivenes económicos del país. En los años 70 había unas cuarenta fábricas de armas en Argentina que fueron cerrando sus puertas a raíz de las distintas crisis. Bersa pudo atravesar con éxito esas turbulencias y, hoy en día, se encuentra en el top ten de empresas productoras de pistolas que se adquieren en el mercado de los Estados Unidos, según un informe del Departamento de Justicia de ese país.

Recientemente cerraron un acuerdo con Byrna, empresa norteamericana, y comenzaron a producir armamento no letal en su planta ubicada en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Manuel Pizarro, presidente de Bersa, nos comenta: “Creemos que el mundo va hacia lo no letal o mejor dicho creemos que es necesario que vaya a lo no letal. Si bien sabemos que siempre van a existir las armas, creemos que el 80% de las veces en que se usa un arma es evitable si se cuenta con las herramientas adecuadas para cada caso”.

Cómo funcionan “Nuestras lanzadoras se propulsan por CO2, lanzan unas esferas como si fueran de paintball de distintas características. Hay sólidas que simulan las postas de goma. Es una munición sólida que es traumática pero no letal, como es calibre 68 y de plástico no puede penetrar en la piel. El tamaño y el peso del proyectil están diseñados para que sea no letal. De hecho no hay una distancia mínima de disparo, se puede disparar a quemarropa y sigue siendo no letal porque no va a penetrar en la piel”, explica el ejecutivo dedicado a la industria de la seguridad y defensa.

Otro de sus modelos funciona con “proyectiles que al impactar revientan y generan una nube de gas pimienta que inutiliza al agresor, no lo deja abrir los ojos, da sensación de quemazón y dificultad para respirar. Son efectos totalmente temporarios”. Por último, producen una pistola que tiene un impacto mayor y que en vez de gas pimienta lanza gas lacrimógeno. Las armas no letales no reemplazan a las de fuego, sino que son opciones con las que cuentan las fuerzas de seguridad para responder al conflicto con el armamento adecuado para cada caso. “La prioridad de este tipo de armas es prevenir, que no escalen los conflictos. y si escalan tener distintas herramientas para que escalen lo mínimo necesario” añadió Pizarro. ametralladoras.webp La provincia de Córdoba adquirió hace unos meses 1.000 unidades de estas armas y Bersa ya cerró un acuerdo para la adquisición de otras 4.000. Desde el 2 de agosto a la fecha, la policía cordobesa utilizó armas no letales en más de cuarenta ocasiones y, según señalaron desde la Jefatura “no hemos tenido heridos en los operativos". Dentro de este escenario prometedor, la empresa se encuentra con un obstáculo fundamental: las importaciones. Este es uno de los principales problemas que preocupa al sector, desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), afirman: “cada vez más vemos casos como el de Bersa, estamos alertas y manteniendo conversaciones con el Gobierno porque no queremos que se frene la producción”. Cuenta Pizarro que, para mantener los niveles de producción, necesita importar el “30% de los insumos”. Pese a vender más de lo que compran en el mercado internacional reconoce que es “complicado” el proceso para adquirir piezas importadas. Manuel Pizarro resumió en pocas palabras cuál es la misión de la empresa: “Queremos contribuir a que las armas letales se usen cada vez menos y que sea en casos excepcionales. Que no sea la primera ni la única opción, sino que sea la última”.

