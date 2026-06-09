Una profecía de Baba Vanga volvió a viralizarse a días del Mundial 2026

La reconocida búlgara es históricamente conocida por las predicciones que realizó sobre fenómenos globales. Para este año había anticipado una aparición durante un gran evento deportivo.

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , que se realizará en EEUU , México y Canadá , una profecía de la vidente Baba Vanga volvió a viralizarse en los últimos días en las redes sociales y despertó especulaciones previo al torneo.

La reconocida búlgara, que murió en 1996, es históricamente conocida por las predicciones que realizó sobre fenómenos y acontecimientos de alcance global. Para este año había anticipado la aparición de una “nueva luz en el cielo” durante un gran evento deportivo mundial.

La cercanía de la Copa del Mundo llevó a muchos usuarios a relacionar esa frase con el torneo que está por comenzar. Sin embargo, no existen registros verificables que demuestre que la vidente haya mencionado al Mundial 2026.

Algunos usuarios la vinculan con fenómenos astronómicos, como el paso de un meteorito . De momento, la comunidad científica no reportó ningún evento extraordinario relacionado con el mundial. Pero la historia volvió a captar la atención del público en la previa de la máxima cita del fútbol.

La cercanía de la Copa del Mundo llevó a muchos usuarios a relacionar esa frase con el torneo que está por comenzar.

Esta versión se viralizó rápidamente en las redes y reabrió el debate sobre las predicciones de Baba Vanga, una figura que vuelve al centro de la escena cada vez que ocurre un hecho de impacto global. Los especialistas aseguran que muchas de esas profecías fueron difundidas años después de su muerte y carecen de fuentes que permitan confirmar su origen.

Quién fue Baba Vanga

Baba Vanga fue una vidente y sanadora búlgara que alcanzó notoriedad en el siglo XX. Nacida en 1911, perdió la visión en su infancia tras un accidente y, con el tiempo, comenzó a ser conocida por presuntas capacidades de percepción del futuro.

Su figura creció especialmente en los países de Europa del Este durante la etapa de la Guerra Fría, donde muchas personas acudían a consultarla. A lo largo de los años se le atribuyeron numerosas profecías sobre eventos mundiales, aunque gran parte de esos dichos no cuentan con registros verificables.

Con el tiempo, su nombre se convirtió en un fenómeno global de internet. Cada vez que ocurre un evento de impacto internacional, suelen reaparecer supuestas predicciones asociadas a ella, muchas de las cuales son reinterpretaciones o atribuciones posteriores a su muerte.