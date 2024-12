Valijas de muerte: un proyecto de ley busca prohibir la importación de Trofeos de Caza

A nivel mundial, se ha producido un fuerte alejamiento de la industria de la caza de trofeos. Muchos países, como Colombia, Costa Rica, India, Singapur, Sudán del Sur y otros, ya prohíben la caza de trofeos y/o el comercio en su totalidad o en un grado significativo, mientras que otros, como Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, los Países Bajos, los Estados Unidos y otros, tienen cierto nivel de restricciones comerciales nacionales para los trofeos de caza insuficientes pero alineados a la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

La industria privada también ha surgido como un líder mundial en sostenibilidad y responsabilidad ambiental con 45 compañías de transporte que prohíben el transporte de algunos o todos los trofeos de caza en sus transportistas, incluidas las aerolíneas de los cinco principales grupos de aerolíneas del mundo y los tres principales de la UE. En esa línea, en nuestro país, Aerolíneas Argentinas prohíbe el transporte de trofeos de caza en todos los vuelos de la compañía, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Otros países que han tomado medidas, o están en proceso, para limitar o prohibir por ley la importación de trofeos de caza son Francia, los Países Bajos, Australia, Bélgica y el Reino Unido. En particular, el Parlamento del Reino Unido votó a favor de prohibir la importación de trofeos de especies en peligro de extinción en 2022, aunque la medida aún enfrenta desafíos. Italia también está considerando restricciones similares. Sin embargo, a nivel global, la falta de consenso y la presión de la industria de la caza continúan retrasando una prohibición más generalizada.

A nivel mundial, Estados Unidos es el principal importador de trofeos de caza. Miles de trofeos llegan a sus fronteras cada año, alimentando una industria millonaria que incentiva la matanza de especies icónicas de África para su comercialización. Situaciones similares ocurren en Alemania, España y Canadá. “Desde Humane Society Internacional (HSI) buscamos promover frente a los Estados la legislación para la prohibición de la importación porque, sin trofeos de caza, no hay matanza indiscriminada”, explica Marina Ratchford, consultora de HSI para iniciativas en Argentina.

“No es conservación, es crueldad de humanos hacia animales en condiciones de total desventaja. La única motivación es la vanidad del cazador. Los animales sufren innecesariamente, asesinados cruelmente con métodos que no garantizan una muerte rápida y humanitaria”, resaltó Marina Rathford de HSI. En este marco, con el objetivo de poner punto final a una práctica que atenta con la estructura poblacional de las especies, erosión genética, cambios fenotípicos y alteraciones en el equilibrio natural, Humane Society Internacional, líder en protección animal, lleva adelante acciones de concientización para que los Estados comprendan la importancia de poner fin al ingreso de estos “trofeos” y detener su comercialización.

“El macabro negocio de la caza de trofeos”, con fotografías de la premiada fotoperiodista Britta Jaschinski, es un ejemplo de estas acciones. Esta exposición fotográfica temporal promueve el impacto en los sectores políticos, en apoyo a las iniciativas legislativas para prohibir la importación de trofeos de caza. La primera exposición temporal se inauguró recientemente en Roma, en la prestigiosa ubicación de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano y en Varsovia, dirigida al Parlamento polaco.

Participaron de la elaboración del proyecto de Ley los diputados nacionales Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Pamela Verasay, Roxana Reyes, Rodrigo De Loredo, Gabriela Brouwer de Koning; y las organizaciones Pumakawa, Human Society International, Fundación Cullunche, RENACE Argentina, RACTES, Acción Salvaje, Universidad Nacional de Córdoba, Mundo Aparte, Yo No Mato Serpientes Educación para la Conservación, Galgos por la Libertad, Fito Zoo, UVLAR, Pumas Chile, Kwoon, Fundación Biored, PEU, Patio Mundo, Árbol Vital, CEYDAS, Escuela Fotonaturaleza Sergio Massaro, Naturalistas en Acción, Fundación S.O.S Animal, AMOR, CIO, Abrigo Animal, Panthera Africa, Instituto del Derecho de los ANH, Granja de Ideas, ANIA, Futuro, Ecohouse, Fundación Aiken, Hecho por Nosotros, Red de Veterinarios en Catástrofes, Asociación de Abogados de San Martín, Human Hands, Ashoka, Red Yaguareté, Red Solidaria, Estudio Jurídico Dattoli, Fundación Dante Piesco, Dandelion, Víctor Mochkofsky, Organización Mundo Vivo, Proyecto Pumas de las Pampas, Fundación Zorba Argentina, OHANA, Generar Eco, María Clara Lábaque, Miriam Rodríguez Salvatierra, Ayurguide, We Are All Refugees, Departamental Guaraní San Pedro Jujuy, Bioparque La Plata, Va por sus Derechos, AAPN, Justicia Animal Antiespecista.