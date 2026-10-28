La Ciudad anunció la recuperación de 1.000 propiedades usurpadas

Jorge Macri anunció que el Gobierno porteño restituyó mil inmuebles a sus propietarios. El último operativo se realizó en Mataderos, donde un predio estaba ocupado desde hacía 15 años.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció que la Ciudad alcanzó las 1. 000 propiedades recuperadas en el marco de los operativos contra las usurpaciones. El anuncio se realizó durante un encuentro en Parque Patricios , donde también participaron propietarios que lograron recuperar sus inmuebles después de años de ocupación.

“ Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo. No deberían haber tenido que esperar tanto ”, les dijo Macri a los propietarios que participaron del encuentro. También reconoció que, en algunos casos, los afectados atravesaron hasta 40 años de trámites, reclamos y frustraciones antes de recuperar sus bienes.

Uno de ellos fue Daniel Azzaroni , quien volvió a tener acceso a la casa donde pasó su infancia, ubicada en Entre Ríos 542 , luego de casi 10 años . “Cuando me quedé sin nada, con las manos vacías, lloré como ese nene que se había criado ahí. Se sufrió un montonazo”, relató.

También estuvo presente Luciana Palacio , quien recuperó el hotel de pensión de su abuelo, ubicado sobre la calle Chile, después de seis años . La mujer describió el momento como un alivio tras un largo conflicto y denunció que quienes ocupaban el lugar le exigían sumas millonarias para abandonarlo.

El procedimiento más reciente se realizó en una galería comercial y un predio lindero de Cafayate 1642, en Mataderos , que permanecían ocupados desde hacía 15 años . El desalojo se concretó el viernes con intervención de la Policía de la Ciudad.

Según las denuncias de vecinos, en el lugar se producían ventas de drogas, robos y amenazas. También señalaron que alumnos de una escuela cercana habían sido víctimas de distintos hechos de inseguridad en la zona.

Al referirse a los operativos, Macri afirmó: “A quienes creen que pueden usurpar una propiedad sin consecuencias se les terminó la impunidad. Los vamos a encontrar y les vamos a caer con todo el peso de la ley”.

El jefe de Gobierno también sostuvo que detrás de algunas ocupaciones existen redes delictivas y remarcó: “El que usurpa una propiedad no es una víctima del sistema. Es un delincuente”. Sus declaraciones se enmarcan en la política de recuperación de inmuebles que la administración porteña lleva adelante desde diciembre de 2023.

Jorge Macri anunció que se restituyeron viviendas, comercios y hasta un hotel familiar.

Durante el anuncio, Macri sostuvo que la recuperación de los inmuebles busca restituir las propiedades a sus dueños y atender los problemas que generan las ocupaciones en los barrios. El jefe de Gobierno también pidió disculpas a quienes atravesaron situaciones de este tipo y afirmó que cada operativo implica recuperar viviendas, comercios y espacios que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos.

Del encuentro participaron, entre otros funcionarios, Gabriel Sánchez Zinny y Cristian Ritondo.

Los distintos tipos de inmuebles recuperados

Entre los procedimientos realizados por el Gobierno porteño hubo talleres textiles ilegales en Flores y Parque Chas, donde se detectó la presencia de 17 menores trabajando. También se recuperaron predios públicos en San Telmo y debajo de una autopista en Villa Luro.

Las propiedades recuperadas superan los u$s500 millones, según el Gobierno porteño.

Otros operativos se realizaron en hoteles de Constitución, señalados por presuntos vínculos con actividades delictivas, prostitución y venta de drogas. En Núñez, se intervino un edificio de más de 30 departamentos que estaba ocupado y que, según la información difundida, no contaba con servicios de luz ni gas.

La lista incluye además inmuebles como la Casa Blaquier, la denominada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya y el “Elefante Blanco”, ubicado en Olazábal 3432, en Belgrano.

Los barrios con más propiedades recuperadas

De acuerdo con las cifras difundidas por la Ciudad, Balvanera encabeza el listado, con 130 inmuebles recuperados. Le siguen La Boca, con 63; Almagro, con 53; Constitución, con 52; y Flores, con 43.

Los operativos se llevan adelante mediante la coordinación de distintas áreas del Gobierno porteño, junto con la Policía y la Justicia. También intervienen organismos como la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, según las características de cada caso.

El Gobierno porteño estimó que el valor total de las propiedades recuperadas equivale a más de u$s500 millones.