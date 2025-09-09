Vencimiento de la licencia de conducir: el plazo límite para circular sin multas







Requisitos y costos del trámite en la Ciudad de Buenos Aires para todos aquellos que sufrieron el vencimiento del documento.

La licencia de conducir es un documento obligatorio para circular por el país

La licencia de conducir es el documento oficial que habilita a una persona a manejar vehículos en todo el territorio argentino, tanto con fines personales como laborales. También es válida en los países que adhirieron a la Convención de Ginebra de 1949.

Si bien otorga la posibilidad de circular por calles y rutas, cuando el registro vence deja de ser válido y no puede utilizarse. En ese caso, el conductor dispone de un plazo de un año para renovarlo; pasado ese tiempo, el trámite ya no podrá realizarse y será necesario comenzar desde cero.

De acuerdo con el portal oficial argentina.gob.ar, quienes renuevan no deben repetir el Curso Nacional de Educación Vial, aunque algunos municipios pueden exigir evaluaciones adicionales. En caso de extravío, deterioro o cambio de datos, corresponde gestionar un duplicado para mantener el documento en regla.

En la Ciudad de Buenos Aires, renovar la Licencia Nacional de Conducir requiere cumplir requisitos específicos, presentar documentación y realizar un proceso que combina instancias online y presenciales. Además, es obligatorio tener el DNI con domicilio en CABA, regularizar infracciones pendientes y abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

La vigencia de la licencia varía según la edad del conductor y la categoría del registro Particulares (A, B, G): 16–39 años: 10 años

40–49 años: 6 años

50–69 años: 4 años

70 o más: revisión cada 2 años Profesionales (C, D, E): General: 5 años

Mayores de 70: 2 años, con controles reforzados La licencia digital, disponible en la aplicación Mi Argentina, también tiene validez legal y cuenta con un diseño renovado, mayor seguridad y un código QR que permite validar la información incluso sin conexión.

