¿Qué pasará con los viajes de egresados 2020?

Agustín es estudiante del colegio ORT y el último año es un momento que espera con ansias. “Desde que entré en el colegio me relaciono con los compañeros como si fuesen una segunda familia, siendo los más grandes los ejemplos a seguir y los más chicos sus seguidores” explica el alumno. “Ahora que me toca a mí ser el mayor, y vivir y disfrutar de mi último año, siento que una pandemia me está sacando la posibilidad de vivir este año a pleno, por más que los contenidos los esté pudiendo aprender” continúa.